台北車站大廳性侵71歲港婦 通緝犯判5年2月

竊盜通緝犯邱勝明於台北車站大廳性侵港婦，法院判有期徒刑五年兩個月。（本報資料照片）

44歲通緝犯邱勝明被控在台北車站性侵酒醉的71歲香港籍女遊客，依乘機性交、公然猥褻罪起訴；台北地院審理，4月30日判邱有期徒刑五年兩個月。可上訴。

被害人2025年9月來台旅行，因遺失行李箱，夜宿台北車站四、五天，與睡在北車的街友閒聊在台見聞， 期間結識邱勝明。2025年10月9日下午3時，受害人出錢請街友喝酒，期間只見過三次面的邱勝明加入飲酒聊天，邱見婦人喝醉，明知婦人肢體表示拒絕，卻趁婦人泥醉將她拉至東側牆邊性侵，時間長達10分鐘。

受害婦人表示，當時邱不斷誇她漂亮，告白說「喜歡妳」、「想跟妳結婚」，她認為是開玩笑，也開玩笑回答「那你去買鑽戒」，她年紀不輕，邱竟趁她酒醉性侵，根本「不是人」。

邱第一時間否認犯案，見到警方出示監視器畫面才坦承性侵，辯稱自己喝醉，不記得當時的情形。案發當天婦人經警方送往醫院驗傷，胸、下體均檢驗出邱勝明DNA。檢方認為邱犯後態度惡劣，依涉乘機性交、公然猥褻罪，建請法院判七年徒刑。

法官審理認為，邱在旅客往來頻繁的北車大廳東側公然、恣意對被害人為性交行為，破壞社會秩序及善良風俗，造成目擊者心理上的不安與不適，並危害女性人身安全及社會治安，判他有期徒刑五年兩個月。