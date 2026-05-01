鴻海台灣總部遭搜索 高層疑收千萬回扣 3人被檢調帶回

鴻海集團土城總部傳出高階經理人涉收回扣遭檢調搜索。（本報資料照片）

位於新北市土城的鴻海 科技集團總部，4月30日傳出遭檢調搜索。檢調獲報，該集團某公司一名處長級高階經理人，涉嫌在採購業務中，長期透過境外帳戶收受供應商逾千萬元不法回扣。新北地檢署指揮調查局台北市調處，兵分多路前往土城鴻海總部及涉案人住處等地執行搜索、約談，並帶回三人漏夜偵訊，全案依證券交易法特別背信罪、刑法偽造文書等罪嫌偵辦中。

台北中國時報報導，新北地檢署獲報，疑有鴻海高階主管違反公司規定，利用職務之便，藉親屬海外帳戶收取廠商上千萬元回扣，並偽造採購文件。檢方昨日上午指揮台北市調查處直奔鴻海土城廠區，搜索涉案處長級等兩名員工辦公室及住家，查扣相關文件資料，將藉由「金流」等證據，進一步調查釐清涉案情節。

檢調帶回三人偵訊，其中兩人為鴻海員工、一人為員工親屬，至於是否還有其他員工涉案，仍持續調查蒐證中，預計5月1日才會移送新北地檢署複訊。

鴻海集團昨日晚間依證交所規範要求，針對遭檢方搜索一事，在公開資訊觀測站發布即時重大訊息，表示檢調是針對特定員工進行調查，與公司本身財務和業務無關，目前鴻海已配合相關調查，強調營運一切正常，案件偵辦對公司並無重大影響。

搜索行動自昨日上午展開，並持續至下午，土城廠被搜消息則是等到股市收盤後於傍晚才傳出，未影響股價波動。