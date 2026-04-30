隨總統看球卻偷走啦啦隊女神簽名球 國安特勤竊盜罪起訴

中信兄弟啦啦隊成員峮峮擁有高人氣。(本報資料照片)

國安局特勤中心前中校編審林宗翰、特勤中心前少校組員涂志名，及支援特勤中心的憲兵江旻峰，今年2月隨賴清德 總統到台北大巨蛋看棒球，涉嫌由江旻峰偷走啦啦隊簽名棒球和護照 套，其中包含啦啦隊女神「峮峮」的簽名棒球。北檢認定，3人涉犯刑法公務員假借職務上之機會犯竊盜罪，涂志名另涉贓物罪嫌，今偵結提起公訴。

起訴指出，林宗翰前為國安局特勤中心中校編審，涂志名前為國安局特勤中心少校組員，江旻峰為憲兵指揮部警衛大隊少校組員支援特勤中心，3人今年2月27日是台北大巨蛋負責維安勤務特勤人員，當天上午7時47分許，發現台北大巨蛋啦啦隊休息室地上放置挺悍賽事行銷公司紙箱內，裝有多顆棒球隊啦啦隊員簽名棒球，涉嫌推由江旻峰下手竊取簽名棒球，涂志名則將其公事包交予江旻峰裝放，2分鐘後從紙箱偷走6顆簽名棒球。

檢方查出，江旻峰離去時，在休息室連接前往台北大巨蛋停車場的門口前方，又看見挺悍公司紙箱內裝有大量護照套，另偷走紙箱內6個護照套。涂志名涉收受贓物，將6顆簽名棒球、6個護照套拆分為各2個，共3組，並在自己辦公室內，各分1組簽名棒球、護照套組給林宗翰、江旻峰，自己收藏1組。

檢方指出，江旻峰今年3月3日將簽名棒球6顆、護照套2個繳至信義警分局，並已發還被害人挺悍公司，另尚有護照套4個未繳回，建請沒收或追徵其價額。