女大生撞死女警只顧檢查機車 死者親友斥：她一臉無關緊要

監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況。(記者袁志豪／翻攝)

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心28日不幸發生交通事故身亡，監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論，讓女警親友痛斥「女騎士一臉無關緊要還在檢查車子，把我未來大嫂還來」。

據了解，20歲戴姓女大生28日清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。

事故現場路邊監視器拍下，戴姓女大生肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，過程中比著機車車損位置；鄭女警職男友妹妹希望能收集當時的行車記錄器，釐清事發後肇事女大生做了什麼事，並怒批女大生還嘻嘻哈哈去吃火鍋。

鄭女警職男友妹妹寫下，「姊姊是正常好好的騎車！是被後面女騎士追撞的！早上要上班時接到通知直接腳軟」，「為什麼這種人會一點事都沒有，為什麼姊姊不能參加我的婚禮，說好連假要帶伴娘服給妳要一起去逛街」、「拿到讓姊姊穿的婚紗了」、「姊姊當下到底有多麼無助害怕」。

她表示，「閉上眼睛全都是妳早就停在那邊卻被追撞後重心不穩的影片，看得出妳努力在平衡身體跟機車，可是她真的撞好大力好大力」，「我好想妳，大家都好想妳」、「那個女的就只是輕描淡寫的說沒注意前面連句道歉都沒有」，「昨天有幫你開了家門口的燈，希望妳有看到」。

鄭女警職男友表姊也在社群媒體上threads發文指出「事故受害者是我弟妹，是個善良熱心好到我們全家族都很喜歡很期待跟他成為家人的人」、「沒想到我弟妹才幾歲就遇上這種被追撞慘死輪下的事」、「他是那麼好的人，對媽媽孝順也會幫忙自己姐姐照顧兩個小孩，是個努力上進的女孩子」。

28歲的鄭詠心從幼稚園時代就學習舞蹈，對舞蹈有濃厚興趣，並從台灣藝術大學舞蹈系畢業；後來因工作考量，報考警察任職，2022年警察特考班以全班第一名的成績結業，2024年派任四分局，因親切笑容與熱情態度，深獲市民喜愛與肯定，她與永康警分局派出所服務的男友交往3年，已論及婚嫁。

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友28日下午趕赴殯儀館相驗，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；檢察官確認死亡原因為粉碎性顱腦創傷，家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，發還遺體辦理後事，後續將偵辦追究相關肇事者過失致死責任。