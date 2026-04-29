台南女警遭撞亡 家屬批肇事女大生稱沒注意「還能安心吃火鍋」

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心不幸發生交通事故身亡，鄭女家屬希望能收集更多行車記錄器影像。(本報資料照片)

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心日前不幸發生交通事故身亡，鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁29日至案發現場招魂；鄭女男友妹妹指出，家屬希望能收集當時的行車記錄器，釐清事發後肇事女大生做了什麼事，並怒批女大生昨天還嘻嘻哈哈去吃火鍋。

鄭女的警職男友也在Instagram限時動態怒批「那個撞你的，還只是輕描淡寫的說沒注意到前面，到現在連一句道歉都沒有」、「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是你要來受這種罪，好氣 真的好氣，又好無能為力」。

鄭女男友妹妹今天在臉書、Instagram跟THREADS上發文表示，拜託大家擴散，昨日（4/28）發生鄭姓女警的車禍地點是台南市安南區安和路二段的東陽實業廠外面，時間大約是06:50-8:00，家屬們希望能收集當時的行車記錄器，以及事發後那個女的在那邊做了什麼事。

鄭女家屬提供肇事者戴姓女大生的行車記錄器影像，並希望能收集更多行車記錄器影像。(記者袁志豪／翻攝)

監視器拍下，戴姓女大生肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。(記者袁志豪／翻攝)

鄭女男友妹妹提到「真的再拜託大家幫忙了，有任何資訊都可以直接私訊我，我們直到現在也等不到肇事者的任何道歉」。她也在Instagram限時動態寫下「所有人都還是難過到一直在發抖，肇事者直到現在一句道歉也沒有、聽說她昨天還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」。

她也在THREADS上發文「拿到讓姊姊穿的婚紗了，一走進店裡老闆娘就直接拿出圖片中的白紗，我直接哭出來一直點頭說可以，姊姊，婚紗很漂亮也有顧到妳想要的遮手臂」；她分享是台南一家老牌婚紗店老闆娘主動聯繫，製作全新頭紗贈送並表示「不用費用」，只希望幫忙圓夢。

女警男友妹妹分享，台南一家老牌婚紗店老闆娘主動聯繫，製作全新頭紗贈送並表示「不用費用」，只希望幫忙圓夢。(miya_1222授權使用)

女警男友妹妹分享，台南一家老牌婚紗店老闆娘主動聯繫，製作全新頭紗贈送並表示「不用費用」，只希望幫忙圓夢。(miya_1222授權使用)

路邊監視器拍下，28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車紛紛停下等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生卻疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

台南市警第三分局指出，戴姓女大生在肇事後擅自移動車輛，目前所有事證已送交通警察大隊進行事故分析研判，待初判出來，確認相關違規情況後就會依道路交通管理處罰條例第62條第3項「不得任意移動：應採取必要救護措施並報警，維持現場」舉發，將處3000元以上9000元以下罰鍰。

女警男友妹妹（右二）發文表示希望收集當時的行車記錄器，不管是當時前後正在停車的或是停在路邊的，以及事發後那個女的在那邊做了什麼事。(記者袁志豪／攝影)