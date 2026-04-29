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報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴

記者張議晨／高雄即時報導
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高雄市警局外觀。(記者石秀華／攝影)
高雄市警局外觀。(記者石秀華／攝影)

高雄市三民一警分局一名涂姓男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，被其中一名被害女性發現後向警方陳情才揭發，至少6人受害，事發後該名員警遭記大過調職，雄檢偵結，依違反個人資料保護法及性影像罪嫌將他起訴，並建請法院從重判處徒刑3年6月。

涂姓員警平時個性獨來獨往，去年處理一件家暴案件時，被受害女性發現他行跡詭異，因此向警方陳情，分局獲報後聲請搜索票，並由時任分局長帶隊執行搜索，扣下該名員警手機後，赫然發現他手機中有許多AI換臉的裸露性影像，至少有6名女性受害。

其中一名被害人直到收到高雄地檢署傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的該名員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人。

另一名被害女性也經由社群平台聯繫，稱自己只是到派出所借用洗手間就被偷拍，筆錄時留下的正面照也被該名員警不當使用。

檢方調查，涂男2023年7月處理停車場事故時，要求當事人雙手上舉，拍下胸部及腋下照；隔年他處理另一名女子車禍案，還追到被害人家中，謊稱蒐證需要，要求對方脫去上衣、僅穿著運動內衣讓他拍攝。

2024年3月，凃男受理手機遺失案時，要求報案的女方坐在派出所桌上，拍下女方全身照片，甚至以不詳設備竊錄女方如廁時的臀、腿部位隱私影像。

檢方根據涂男手機藏有的畫面，認為至少6名女子受害，且涂藉由職務拍下的畫面，均透過通訊軟體Telegram的AI機器人程式，合成為虛擬裸體影像存於手機內。

檢方認為，涂男雖無散布合成裸照，但他行為已侵害被害人個資及隱私，考量他身為警察，理應保警衛民，卻為滿足私慾濫用職權，對多名女性造成難以磨滅的傷害，更嚴重動搖公眾對公權力的信賴，建請法官加重其刑，從重判處3年6月徒刑，併科罰金30萬元，以昭炯戒 。

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