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雲林男接連闖民宅「自慰」 射在安全帽、球鞋被逮

記者蔡維斌／雲林即時報導
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雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林縣虎尾鎮一名平頭男子最近接連私闖民宅的騎樓或停車間，大白天公然「打手槍」自慰，還射精在安全帽、球鞋裡，民眾發現鞋帽殘留精液，從監視器發現超噁心畫面，憤而貼網肉搜。虎尾警分局26日循線已逮捕這名變態犯嫌，依公然猥褻等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

25日有民眾在臉書「虎尾人（讚）出來」社群貼文提醒民眾「小心變態男！」，貼文者並貼上這名變態男的身影，指最近這個人經常隨機犯案，進入民宅竊取鞋子，「邊聞邊打手槍」。

貼文者並指這名變態男平常騎一輛折疊腳踏車、特徵是走路怪怪的。除了臉書貼文，昨天也有人在Threads上公布這名變態男犯案影片，經比對都是同一名男子，認男子騎腳踏車進入民宅停車騎樓停車處，隨手拿起停在騎樓的機車安全帽，也是先嗅聞一番，另一隻手則抓著下體不斷擺動，過不久射精在安全帽內，整個過程全被監視器拍下。

雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林出現變態男私闖民宅自慰並射精在別人安全帽和球鞋內。（記者蔡維斌／翻攝）

網路一片罵聲「變態噁心」、「這世界病了」、「遇上女人會不會有危險」，「警察應該迅速將此人抓起來」。

虎尾警分局表示，26日獲報後立即啟動偵查， 7小時內在案發地附近攔截到該名嫌犯，全案依竊盜、毀損、公然猥褻及侵入住宅等罪嫌，移送雲林地方檢察署偵辦，同時呼籲民眾若發現住家周邊有可疑人士徘徊，務必在第一時間報案，並建議加強門窗防護或裝設監視設備。

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