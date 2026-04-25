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北市銀行搶案 歹徒緊張誤開槍露破綻 警15分鐘制伏搶匪

記者廖炳棋／台北25日電
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台北市警察局長林炎田（左三），頒發獎勵金給制服歹徒的所長呂政隆（右三）及有功員警...
台北市警察局長林炎田（左三），頒發獎勵金給制服歹徒的所長呂政隆（右三）及有功員警，圖為警方查獲贓證物。（記者廖炳棋／翻攝）

台北市警察局長林炎田（左三），頒發獎勵金給制服歹徒的所長呂政隆（右三）及有功員警...
台北市警察局長林炎田（左三），頒發獎勵金給制服歹徒的所長呂政隆（右三）及有功員警。（記者廖炳棋／翻攝）

台北市大安區中信銀行忠孝分行，昨天下午3時許發生銀行搶案，31歲林姓歹徒趁銀行關門前1分鐘進入，控制保全後持假槍挾持銀行女行員，大聲喊：「我只要錢！」，轄區敦化南路派出所所長呂政隆帶領兩名同仁迅速趕往現場，趁對話時發現槍枝疑似是假貨，立即上前壓制奪槍，順利解救人質，整起搶案在15分鐘內落幕。

林姓男子租屋在銀行附近，原本經營地下麻將賭場，但因被人檢舉加上積欠上百萬元外債，穿著雨衣褲及雨鞋，從家中拖著行李箱，趁銀行關門前一分鐘進入銀行搶劫。

當時林嫌拿著BB槍、假手榴彈，一進門就拿槍指著眾人，他先控制保全員，大喊：「我不會傷害你們，我只要錢」，後來改協持銀行余姓女經理，要求將錢裝進行李箱，行員陸續往行李箱內裝滿1000萬元台幣(約32萬美元)。

部分銀行行員見狀，從二樓庫房的窗戶以緩降機逃生；轄區派出所所長呂政隆或到銀行搶案，立即帶著兩名同仁趕到現場；警員舉槍瞄準嫌犯，呂政隆則出面安撫搶匪，要他放輕鬆不要緊張，並喊話不要傷害人質，要求放開人質。

到場警員舉槍瞄準林嫌，大喊：「放下槍！」；林嫌則要求警察「出去！」，並持續拿槍枝抵住人質頭部，到場警員威嚇對方：「你不要亂來」、「我是警察！」、「我一定會開槍！」，由於林嫌上個月才因為家中開設麻將場被抓，呂政隆立即上前與歹徒交涉，林嫌疑似因為太緊張，手指誤觸扳機開了一槍，但因為是BB槍，槍聲不對，呂政隆聽到聲響驚覺對方是狐假虎威，立即和同仁上前壓制嫌犯。

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