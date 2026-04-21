人妻為抓小三偷用老公筆電蒐證 拿到照片自己也慘了

高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

沈姓女子和劉姓丈夫結婚多年，2022年7月間，沈女懷疑劉男外遇，偷偷使用劉男的筆記型電腦搜尋相關證據，複製劉男和李姓女子出遊照片，並當做離婚官司證據，劉男事後發現沈女偷用他筆電提告，高雄高分院依妨害電腦使用罪，判處罰金6000元(台幣，下同)，得易服勞役。

判決指出，2022年7月9日至8月26日間，沈女懷疑劉男出軌，未經他同意或授權，在家趁機打開劉男筆電，輸入密碼登入電腦後，成功在某個資料夾中發現劉男和李女的合照，暗中蒐集後，隨後將這些合照拿來打離婚官司，另對李女提告求償，獲賠20萬元。

劉男原本不知道妻子偷開他筆電，直到高雄少家法院審理兩人離婚訴訟，沈女當庭拿出合照當證據劉男才知情，氣得對沈女提告。

沈女挨告後反駁，稱她們夫妻平常會共同使用筆電，劉見過她多次使用，均未反對及阻止，她是懷疑劉外遇，才趁他洗澡或睡覺時，瀏覽及複製資料夾內電磁檔案，且出軌事實也經法院判決李女賠償，行為符合手段及法益保障間適當性。

但高雄地院審理時，法官認為，沈女藉口懷疑丈夫或有調查外遇的必要，恣意使用劉男電腦窺探、取得非公開活動等隱私領域資料，不是法律上的正當理由，依妨害電腦罪，判處罰金1萬元。

沈女不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，從輕改判6000元，如易服勞役，以1000元折算1日，仍可上訴。

複製資料夾內他和女性友人出遊照片。劉男原本不知情，後因雙方打離婚官司，由高雄少年及家事法院審理期間，沈女拿出來當證據，始被劉男知情，並提起告訴。