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藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆性侵判刑 國家文藝獎撤銷、追回百萬獎金

記者楊德宜林孟潔╱台北19日電
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曾獲國藝獎的藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞，國家文藝獎資格被撤...
曾獲國藝獎的藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞，國家文藝獎資格被撤銷。(圖／北美館提供)

藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床性侵女學員，一審、二審均依強制性交罪判處有期徒刑4年6月。全案經上訴至三審後，經最高法院駁回上訴，判決確定。國藝會昨發布新聞稿，撤銷第20屆國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆資格。

國藝會說，去年1月22日召開的第10屆董事會第14次會議，針對「撒古流‧巴瓦瓦隆國家文藝獎得主資格問題」討論決議，「對於本會第20屆國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆涉及刑事之案件，一經法院判決有罪定讞，立即撤銷國家文藝獎得獎榮譽，並追回證書、獎座及獎金」。

撒古流‧巴瓦瓦隆案現已判決有罪確定，國藝會表示，據以啟動撤銷其國家文藝獎得獎榮譽程序，將其自國家文藝獎官方網站移除，並將要求繳回得獎證書、獎座及台幣100萬元獎金。

撒古流‧巴瓦瓦隆長年從事原民藝術創作且頗負盛名，2018年為國家文藝獎得主，女學員則是經人介紹向他工作學習，負責從事隨行攝影記錄工作等。兩人2021年2月9日晚間，在撒古流‧巴瓦瓦隆位於三地門鄉的住所飲酒聊天。

撒古流‧巴瓦瓦隆又邀約女學員外出汲取創作靈感，便駕車載女方於隔日凌晨1、2時許到大社溪溪谷河床，抵達後生火並鋪設睡墊，兩人比肩躺臥在上面，他以手摟著對方詢問是否願意發生性行為遭拒，仍強吻壓制並要求女方脫衣，之後性侵得逞。

過程中，撒古流‧巴瓦瓦隆察覺有朋友接近，要求女學員躲藏於一旁，他和朋友短暫交談後，待友人離去，再度要求女方回到睡墊性侵，事後開車返回住處。

女學員案發後傳訊息給友人表達恐懼、請求協助並驗傷，也聽從友人建議透過原住民部落會議方式解決此事，撒古流‧巴瓦瓦隆最終雖同意給50萬元台幣予女學員和其父親，但始終否認犯行；女方則透過友人在社群網站發文揭發案情。

排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞。(取材自國立台灣博物館網...
排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞。(取材自國立台灣博物館網站)

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