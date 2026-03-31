掌摑20歲工讀生見血…台球迷遭解雇 公司表歉意

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場前晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，吸引滿場23500人進場，賴清德總統也親臨觀賽；不過晚上場邊發生意外，蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，引爆網友公憤，在事件延燒下，蔣所屬公司已將他開除。警方將蔣男帶回訊問，依傷害、公然侮辱兩罪嫌函送檢方偵辦。

幸福家不動產郭姓副總也在臉書指出，經查證，29日晚於亞太棒球場發生之掌摑工作人員事件，確為本公司承攬關係之蔣姓業務人員行為。經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督。

郭姓副總聲明，對於本次事件造成工作人員身心傷害及社會大眾之不安，本公司表達最誠摯之歉意，同時檢討內部管理機制，以防止類似事件再次發生。謹此聲明。也感謝各界人士關心、批評與指教。

被掌摑的蔡姓工讀生妹妹在threads發文指出，哥哥已經做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在已聽得到的！要回家休息了，今天如果他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的 大家請放心！「謝謝鼓勵，也謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，29日7時30分接獲報案，亞太棒球場觀眾席後方發生糾紛案件，警方立即派員到場處理。經了解，49歲蔣姓男子疑因要離場，對現場工作人員引導過程發生不滿情緒，並與職棒球團僱請工讀生蔡姓場管人員（20歲）爆發口角。

據了解，蔣當場情緒失控，以掌摑方式攻擊蔡的左臉頰，被現場許多民眾目擊，旁邊還有小女孩；警方到場後將涉案人帶回和順派出所調查，因蔡要提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。警方呼籲民眾理性處理糾紛，避免以暴力行為解決問題。

目擊全程並拍下過程的網友huhu_artnhandmade在threads上po出事發過程影片指出，被打的工作人員嘴巴流血，人有抓回來等警察來處理，受傷人員目前一邊耳朵聽不太到；網友表示，這場比賽總統有來觀戰，還有人敢鬧事，並要聯盟禁止他買票進場看球、。

針對亞太球場賽事中發生民眾出手攻擊工讀生一事，中華職棒聯盟則表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。