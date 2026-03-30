舅舅找外甥女「教接吻」硬伸舌頭 遭重判得入監

南投一名高中少女遭舅舅竟以「教接吻」強行舌吻，被依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑1年2月。（示意圖／AI生成）

南投一名高中少女到外婆家住，舅舅竟以「教接吻」為由強行舌吻她，她羞憤告知其他長輩，少女母親最後大義滅親，對胞弟提告，但舅舅辯稱僅是親臉頰叫她起床，但法官不採信，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，重判1年2月徒刑。

判決書指出，該名15歲少女就讀高一，去年2月放假去外婆家住，期間舅舅到房間找她，竟以「教你怎麼接吻」為由，強行舌吻得逞，但半個多小時後又進她房間，在他掐住少女下巴想欲故技重施強吻時，少女撇頭將他推開抗拒才未得逞。

該名少女遭舅舅強吻後感到噁心羞憤，但不敢告知父親，怕父親與舅舅起衝突，因此向她阿姨、表姊、表哥傾訴遭強吻的狀況，親友告知少女母親後，少女母親不滿胞弟對女兒的離譜行為，生氣質問弟弟，但他卻辯稱只是動作親暱，沒強吻。

經少女母親為此找女兒詳談，了解事發當下狀況後相信女兒沒說謊，但對方是親弟弟，少女母親一度猶豫，是否要顧及姊弟情分，便問擔任警職的親友，警職親友建議一定要提告，最後因此大義滅親，向警方報案對胞弟即少女的舅舅提告。

少女舅舅獲悉挨告後，曾私下向少女道歉盼求得原諒，卻又向檢警及法官辯稱僅是親吻少女臉頰叫她起床，並沒有親吻到少女嘴巴或舌吻，並稱其他親友證詞都是聽少女轉述，不能採信且質疑有仙人跳可能。

南投地方法院法官認為，少女、少女母親及其他親友在案發前與被告均無仇恨或糾紛，無誣陷動機；且少女案發後出現悲傷情緒，其證述也與其他人所說都符合，被告卻始終否認犯行，以成年人故意對少年犯強制猥褻罪，將被告判刑1年2月。