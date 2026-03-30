我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」

40歲日女星滿島光宣布懷孕閃婚 另一半是「天菜男模」

「鎮瀾宮董座特助」購靈骨塔 男押5房慘失4000萬

記者李隆揆／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
刑事警察局指出，詐團會以靈骨塔權狀鎖定持有人，謊稱有買家高價收購甚至假冒特定知名...
刑事警察局指出，詐團會以靈骨塔權狀鎖定持有人，謊稱有買家高價收購甚至假冒特定知名公廟或公司，誘使被害人先行支付保證金、稅金或相關費用，並營造即將成交假象，最終拖延或破局詐財。(圖／警方提供)

北部一名男子前年遭遇詐騙集團，對方自稱「鎮瀾宮董事長特助」、可協助高價賣出男子的靈骨塔位，後續以交付保證金、補稅等名義層層索款，男子為使交易順利，抵押5間房產借貸等，在半年間損失4000萬餘元(台幣，下同)，直到對方突然失聯，才驚覺受騙，報警求助。

警方調查，詐欺集團成員2024年6月主動登門拜訪被害男子，自稱是「鎮瀾宮董事長特助」，可協助男子高價售出靈骨塔位及骨灰罐，男子見對方談吐專業、態度誠懇，還仔細描繪交易藍圖，便逐漸卸下心防。

詐團2025年5月間開始辦理收購事宜，稱為使交易流程順利，要求男子交付「履約保證金」，之後又陸續藉故「鎮瀾宮要補稅」、「金管會審核需要保證金」等各種理由，要求男子追加付款；過程中詐團不斷強調，款項若未即時支付，交易將功虧一簣，不讓男子有猶豫空間。

男子深怕先前交付的款項及獲利在即的交易付諸流水，不斷籌措資金應付，曾到銀行以「要買跑車」為由試圖提領巨款，遭行員發覺異狀而拒絕，後續仍向友人借款，過程中還將名下5棟房產抵押借貸，所有資金在3次面交後全數交出，直到詐團突然失聯，男子才驚覺受騙，共損失4000萬餘元。

刑事警察局指出，詐團會以靈骨塔權狀鎖定持有人，謊稱有買家高價收購甚至假冒特定知名公廟或公司，誘使被害人先行支付保證金、稅金或相關費用，並營造即將成交假象，最終拖延或破局詐財，民眾如遇疑似詐騙或已受損失，應立即撥打165專線或前往鄰近警察機關報案。

補稅 詐騙集團

上一則

賴清德主持春祭 五院首長獨缺立法院長韓國瑜

下一則

黑白集／政治力介入司法 三國演義變水滸傳

延伸閱讀

華女戀「科威特將軍」 被騙走20萬退休金

華女戀「科威特將軍」 被騙走20萬退休金
2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行

2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行
戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發
大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款

大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款

熱門新聞

台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
民眾黨前主席柯文哲出庭聆聽宣判。(記者王宏舜／攝影)

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

2026-03-26 02:45
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

2026-03-25 04:33
行政院經貿談判辦公室副總暨談判代表顏慧欣。（本報資料照片）

台美談判推手顏慧欣辭世 卓榮泰證實：長期工作壓力加身體不適

2026-03-24 03:45

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯