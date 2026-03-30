「鎮瀾宮董座特助」購靈骨塔 男押5房慘失4000萬

刑事警察局指出，詐團會以靈骨塔權狀鎖定持有人，謊稱有買家高價收購甚至假冒特定知名公廟或公司，誘使被害人先行支付保證金、稅金或相關費用，並營造即將成交假象，最終拖延或破局詐財。(圖／警方提供)

北部一名男子前年遭遇詐騙集團 ，對方自稱「鎮瀾宮董事長特助」、可協助高價賣出男子的靈骨塔位，後續以交付保證金、補稅 等名義層層索款，男子為使交易順利，抵押5間房產借貸等，在半年間損失4000萬餘元(台幣，下同)，直到對方突然失聯，才驚覺受騙，報警求助。

警方調查，詐欺集團成員2024年6月主動登門拜訪被害男子，自稱是「鎮瀾宮董事長特助」，可協助男子高價售出靈骨塔位及骨灰罐，男子見對方談吐專業、態度誠懇，還仔細描繪交易藍圖，便逐漸卸下心防。

詐團2025年5月間開始辦理收購事宜，稱為使交易流程順利，要求男子交付「履約保證金」，之後又陸續藉故「鎮瀾宮要補稅」、「金管會審核需要保證金」等各種理由，要求男子追加付款；過程中詐團不斷強調，款項若未即時支付，交易將功虧一簣，不讓男子有猶豫空間。

男子深怕先前交付的款項及獲利在即的交易付諸流水，不斷籌措資金應付，曾到銀行以「要買跑車」為由試圖提領巨款，遭行員發覺異狀而拒絕，後續仍向友人借款，過程中還將名下5棟房產抵押借貸，所有資金在3次面交後全數交出，直到詐團突然失聯，男子才驚覺受騙，共損失4000萬餘元。

刑事警察局指出，詐團會以靈骨塔權狀鎖定持有人，謊稱有買家高價收購甚至假冒特定知名公廟或公司，誘使被害人先行支付保證金、稅金或相關費用，並營造即將成交假象，最終拖延或破局詐財，民眾如遇疑似詐騙或已受損失，應立即撥打165專線或前往鄰近警察機關報案。