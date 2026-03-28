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求復合不成 金融男台中當街持雙刀砍死前女友

記者曾健祐趙容萱／台中28日電
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陳男27日當街刺死巴姓女友，經警方戒護就醫後，晚間已經帶回第一分局詢問，朝殺人罪嫌偵辦。（記者曾健祐／攝影）
陳男27日當街刺死巴姓女友，經警方戒護就醫後，晚間已經帶回第一分局詢問，朝殺人罪嫌偵辦。（記者曾健祐／攝影）

台中市西區忠明路、華美西街昨天傍晚5點多驚傳情殺案，30歲陳姓男子當街持刀攻擊20多歲女友，對方倒臥大馬路全身是血失去呼吸心跳，尖刀還刺在脖子上，附近不少民眾目擊驚悚畫面，一旁另名女性友人也遭波及，陳自身頭臉也受傷，行凶後一度逃逸被逮落網，包括陳男、2名被害女子均送醫；院方宣告，脖子中刀的女性患者不治。

民眾目擊巴女倒臥血泊凶刀插在頸部，驚悚畫面在網路流傳，陳行凶後一度逃逸，落網後經戒護就醫，晚間由警方帶回偵詢案情。

台中市消防局5時38分接獲民眾報案表示，有1名男性持利器刺傷1名女性，派遣中港、博館分隊共4車11人到場，到場發現女子失去呼吸心跳，急救人員緊急CPR後，送醫搶救仍因傷及頸動脈，晚間6時48分不治。

據了解，陳男除狠刺女友脖子外，在場另一名女性友人也遭波及，一共1男2女受傷均送醫，陳男意識清楚，警方戒護就醫中。 根據民眾拍下畫面，被害女子脖子中刀，整個人倒臥血泊躺在大馬路上，不少附近民眾目擊行凶過程，眼見1名身穿紅色帽T的男子攻擊後逃逸，連忙報案協助緝捕凶嫌。 

據了解，陳男從事金融保險業，與疑似擔任護理人員的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

台中市警局第一分局調查，陳男（30歲）當時駕駛1輛小客貨車到場，當街持水果刀揮砍巴女（26歲），巴抵抗、逃跑，臉部遭畫數刀最終倒地，陳還持刀狠刺她脖子；當時路人王姓男子、曾姓女子見狀制止，王遭波及劃傷臉部，所幸無生命危險。

陳男行凶後繼續開車逃逸，跑了幾百公尺後最終在西屯路492巷54弄遭警方壓制逮捕，因陳男當時手上也有刀傷，警方先將他送國軍台中總醫院中清院區戒護就醫，經包紮後，晚間帶回初步詢問。

台中地檢署晚間獲報，考量凶嫌當街刺殺被害人，已立即指派檢察官指揮，預計今天相驗遺體，朝殺人罪嫌偵辦中。

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