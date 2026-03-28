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「典芋長」負責人涉詐千萬加盟金 遭檢警拘提羈押

記者廖炳棋／台北28日電
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刑事局逮捕黃姓男子，典芋長失敗後，還想改名其他品牌繼續找人加盟。（記者廖炳棋／翻攝）
刑事局逮捕黃姓男子，典芋長失敗後，還想改名其他品牌繼續找人加盟。（記者廖炳棋／翻攝）

甜品加盟系統「典芋長」，39歲黃姓負責人兼執行長，涉嫌詐騙16名加盟主上千萬元(台幣，下同)加盟金，士林地檢署日前指揮刑事警察局，以詐欺罪嫌拘提黃嫌及其前女友到案，黃嫌遭檢方聲押獲准。

黃嫌家族在萬里地區開設芋圓店，在當地小有名氣；他自己原本曾任職珠寶店等其他工作，卻因涉嫌侵占遭解僱，另外還有竊盜、背信、詐欺等前科。

黃嫌即將走投無路時，將主意打到家族經營的芋圓生意，他在2023年至2025年間，成立典芋長系列加盟體系，透過網路社群平台投放加盟投資廣告，對外宣稱提供加盟創業輔導、設備及原料供應等一條龍式服務，強調商品是手工芋圓，鼓勵有意民眾自己當老闆，加盟後將有高獲利空間，更會提供設備、原料與技術支援。加盟有數種方式，加盟餐車要40萬至60萬元，店面加盟則要98萬元。

前後至少16人被鼓動繳錢加盟，但卻發現設備、原料與技術支援不但延遲，手工芋圓也是機器生產，另外黃嫌曾幫加盟民眾貸款付加盟金，但這些錢都進了他的口袋，被他用來買賓士及出國旅遊。加盟民眾要求黃嫌履約，但黃嫌不是找藉口拖延，或乾脆避不見面，導致被害人損失慘重。

黃嫌陸續被加盟民眾踢爆詐騙，雙方開始民事訴訟，黃嫌花完金錢，疑似又想故技重施，以「芋霸四海」重新營運加盟。

士林地檢署指揮刑事局，本月11日搜索、拘提黃男及其涉嫌提供人頭帳戶的前女友到案。警方詢問後依加重詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送，黃嫌遭羈押禁見。

刑事局逮捕黃姓男子，典芋長失敗後，還想改名其他品牌繼續找人加盟。（記者廖炳棋／翻...
刑事局逮捕黃姓男子，典芋長失敗後，還想改名其他品牌繼續找人加盟。（記者廖炳棋／翻攝）

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