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「百億賭王」林秉文之死撲朔迷離 黑幫債務遍及竹聯、天道盟

記者張宏業／台北即時報導
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「百億賭王」林秉文魂斷異鄉，他生前向各大幫派借款，唯獨沒欠四海幫任何資金。(報系資料照)
「百億賭王」林秉文魂斷異鄉，他生前向各大幫派借款，唯獨沒欠四海幫任何資金。(報系資料照)

「百億賭王」林秉文在柬埔寨遭人持槍掃射身亡，消息傳出，黑道比發布通緝的白道還震驚，因為林生前宣稱要投資越南賭場，找了不少黑幫集資包賭廳，包括竹聯幫、天道盟及諸多本省掛角頭，都與林有巨額資金借貸，眾多「債權人」中，唯獨四海幫跟林沒有債務糾紛。

知情人士透露，林秉文做人分親疏遠近，做事有分寸，不是外傳借錢賴帳的人，近年實在是債務、官司纏身，無奈只能挖東牆補西牆，結果卻把命都賠上，沒人料到他會死於距離台灣西南方2000公里的國家，從故鄉台灣潛逃到柬埔寨，傳奇人生因暗夜槍響畫下句點。

林秉文年輕時因環境所迫，選擇加入天道盟當角頭謀生，因為性格圓滑、有強大應變能力，遇事總能避險，固有「鱸鰻」稱號。90年代中職紅到發紫，他選擇當組頭賺大錢，不少兄弟人生的第一桶金，還是靠他「指點迷津」才發家，隨著時代演變，近年他轉型成為第三方支付「數位科技老闆」、甚至是一夜豪賭40億(台幣，約1.25億美元)的「百億賭王」。

思維活躍的林秉文，曾是政商名流爭相結交的對象，甚至與警政高層關係匪淺，這麼多年來經歷的風風雨雨，其實背後都有個「弟弟」在幫他默默耕耘，排解許多疑難雜症，但此人不愛出鋒頭，是林秉文最信賴的朋友。

可靠消息指出，林秉文這個「弟弟」姓曾，出身新北市蘆洲，是個性情中人，多年來他與林秉文亦師亦友，既能指點迷津、又能談心相處，雙方不僅有深厚情誼，還有互相學習的師徒關係。藝人澎恰恰之前有債務危機，林秉文出面要幫忙彭喬債，幕後的這個弟弟幫了不少忙。

消息指出，林秉文遭槍擊身亡後，網路不少風向稱他積欠黑幫、角頭10餘億、因此「只能把他做掉」，但事實恐非如此，林秉文一生大多從事博弈產業，如果信用那麼差，在「88會館」鼎盛時期，為何還有那麼多社會菁英跟他往來？林秉文之死，或許不光是「債務不履行」那麼簡單。

「百億賭王」林秉生前借款遍及竹聯幫、天道盟，唯獨跟「四海機構」沒有債務糾紛。(報...
「百億賭王」林秉生前借款遍及竹聯幫、天道盟，唯獨跟「四海機構」沒有債務糾紛。(報系資料照)

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