台調查局破獲戀愛詐騙機房 虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤

調查局破戀愛詐騙機房，詐團利用虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤。（圖／調查局提供）

台灣調查局新北市調查處獲報，以蕭姓男子為首的詐欺集團，於台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及大陸地區男女行騙，去年10月動員檢警調40餘人搜索，扣押作案手機65支，逮捕電詐成員4人，台中地檢署聲押禁見獲准。

據調查，蕭男去年5月起承租大雅區透天厝社區作為據點，進出社區均有嚴格管制，蕭男招募謝男、蕭男及許南（通緝犯）等3人從事詐騙，並提供詐團成員完整的「戀愛投資詐欺教戰手冊」。

手冊內容涵蓋「安全說詞」（回應司法單位之統一說詞）、「假人設設定」及詳列詐騙階段之「流程行程表」，每一階段均有相對應劇本與話術，成員按表操課，逐步推進，以確保被害人情感操控與詐騙節奏一致，待被害人卸下心防後，即以投資賺錢共同在海外置產生活等美好願景為由，誘騙被害人註冊詐欺集團事先製作之虛假投資網站，詐團成員透過網站後臺操控出入金金額及獲利數據，營造被害人投資獲利假象後，封鎖對方帳號，導致被害人血本無歸。

專案小組發現，詐欺集團為強化虛假人設真實度，竟透過網路大量擷取泰國等東南亞「非華人圈」長相英俊、面容姣好之男性及女性演員、網紅日常生活照片，搭配假人設劇本與被害人分享生活瑣事，塑造符合假人設劇本之「高富帥」或「白富美」形象，致被害人誤信為真。