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不滿被傳染性病 台南男當街刺殺同性伴侶 自首後遭押

記者袁志豪／台南16日電
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姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，原本要在黃的面前自傷，但黃冷漠不理，轉而憤怒砍黃。(記者袁志豪／翻攝)
姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，原本要在黃的面前自傷，但黃冷漠不理，轉而憤怒砍黃。(記者袁志豪／翻攝)

20多歲姚姓男子疑似不滿被22歲黃姓同性情侶傳染性病，14日購買水果刀，前往黃工作地點等待，在黃下班後尾隨索討說法；黃表示自己沒病，不可能傳染，隨後轉身離去，姚憤怒持刀，就在新光三越小北門店旁、大馬路上騎樓攻擊黃，黃倒地不起後，15日凌晨1時宣告不治。姚姓男子依殺人罪移送台南地檢署複訊，檢方聲請羈押獲准。

台南市消防局指出，14日晚間10時許，接獲西門路四段上有創傷救護，現場一名男性患者遭刀砍傷腹部，約4乘4傷口、臟器外露，頸部約2乘2割傷，現場已失去生命跡象；攻擊嫌犯在救護人員到場前已被員警看管中，據了解患者與嫌犯為同性情侶關係，患者送成大搶救。

據指出，20多歲的姚姓男子與20多歲的黃姓男子為同志情侶關係，姚日前發現罹患性病，質問黃，黃已稱沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚越想越不滿，14日先到五金賣場購買水果刀，並到黃工作地點等待。

當黃從百貨公司美食街下班時，姚尾隨追問，要黃給個交代，黃仍堅稱自己沒病，姚不是被他傳染，便轉身離去；姚供稱原本要在黃的面前自傷，黃卻冷漠不理，轉而憤怒，最後在新光三越小北門店旁、大馬路上的騎樓當街亮刀，攻擊黃的頸部、腹部，並留在現場等候員警到場。初步了解，姚主動承認是他犯案，符合自首要件。

黃傷重送往成大醫院急救，15日凌晨1時宣告不治；警方封鎖命案現場，將姚帶回，全案報請檢察官指揮，依殺人罪偵辦。

台南地檢署指出，檢察官率同法醫相驗，初步檢視死者頸部、腹部均有刀傷，目前排定將於下周二解剖，以釐清確認死亡過程與原因；檢察官晚間複訊姚姓男子後，認姚涉嫌殺人重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證串供之虞，向法院聲請羈押。

台南地院指出，姚姓男子經法官訊問後，依其供述及檢方聲押書所附證據資料，認姚涉犯殺人罪嫌疑重大，為重罪，認有相當羈押理由；再衡量追訴殺人罪公益、目前偵辦進度，與姚人身自由及防禦權受限制的程度，認有羈押必要，晚間9時許諭知羈押。

台南市警第五分局將姚依殺人罪送至台南地檢署，目前姚正接受檢察官訊問；死者黃姓男子父親受訪時否認兒子有同性戀傾向，當場淚崩指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人動手，就能將兒子砍到臟器外露、氣管遭割斷臟，希望檢警查明真相。

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