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台狠母虐女 額頭寫小偷 讓她餓到吃廚餘…21歲死時體重僅30公斤

記者曾健祐／台中15日電
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台中一名婦人長期虐待女兒，並活活餓死她。圖為示意圖。（圖／AI生成） 蕭育翰
台中一名婦人長期虐待女兒，並活活餓死她。圖為示意圖。（圖／AI生成） 蕭育翰

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，女兒餓死時體重僅30公斤，詹婦被依凌虐致死罪收押、起訴，她近日聲請停押遭法院駁回，種種荒誕惡行隨裁定書曝光，如用簽字筆在孩子額頭寫「小偷」，小女兒被餓到在校吃廚餘。台中地院法官痛斥詹婦毫無悲憫心，棄女兒不顧、靜待她「邁向死亡」。

台中地檢署調查，詹婦因小女兒清潔習慣未達她要求，2023年1月強行替讀高中的女兒辦休學，用電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處。女兒仰賴詹婦提供的少量食糧維生，因長期營養不足，最終饑餓死亡，去年9月25日詹婦的丈夫報案，慘案才曝光。詹婦遭收押、起訴。

詹婦聲請停止羈押，主張移動女兒遺體是避免產生臭味、滋生細菌，才搬出遺體並清理浴室，並非是要滅證、掩蓋犯行。

台中地院直言，詹婦棄女兒於案發現場於不顧，毫無悲憫之心，警方發現前搬運屍體、清理現場，如此明顯的滅證行為，豈能以「基於衛生考量」當搪塞的藉口，批她的主張「荒謬」。

中院調查，詹婦歷次警詢、偵查說「敲女兒門，她都沒有反應，覺得女兒可能過世了，所以沒有準備吃的拿進房間」。但詹婦將女兒拘禁於房間、廁所，沒提供枕頭、床及被子，食物直接以塑膠袋包裝，沒有任何餐具，法官認為死者只能如「原始人類或動物般，以手拿取食物進食，毫無尊嚴」。

法醫解剖發現，死者幾乎無皮下、內臟脂肪，胃無內容物，現場僅有兩包「菜粥」，連一個國小學生都吃不飽，卻是陳女一整天的食物。

此外，詹婦還禁止女兒使用冷氣，可證她無視台灣夏季高溫，刻意凌虐女兒；詹婦也坦承從女兒國小時就會打她，在她額頭上用簽字筆寫「小偷」二字，再讓她進入學校。

中院再查兒童保護案件通報，發現女兒在校多次偷拿他人食物、撿廚餘來吃，可能因家長限制飲食，導致她看到食物就有想拿的衝動。

中院審酌，即使詹婦不確定女兒是否死亡，但至少發現出現異狀，但她卻沒有任何作為，「只是冷漠地不再提供女兒食物」，難以推諉無殺人或凌虐致死主觀犯意，她犯後破壞現場、湮滅證據且說詞反覆，有規避刑責的強烈動機，因此駁回停押聲請。

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