我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

借戲揩油？男演員疑胸襲女星「手部左右移動」

台前消防署長收賄千萬判刑55年 北檢怕他逃亡火速發監

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
消防署前署長黃季敏（右戴帽者）收賄累計判刑55年定讞，昨晚被調查局北機站火速拘提發監。(記者張宏業／攝影)
消防署前署長黃季敏（右戴帽者）收賄累計判刑55年定讞，昨晚被調查局北機站火速拘提發監。(記者張宏業／攝影)

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元(台幣，下同，約63.8萬美元)，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元(約638萬美元)，換取招待出國旅遊，最高法院昨(26)判決黃季敏7罪，各7月至14年不等徒刑，累計刑度達55年8月定讞；台北地檢署為防止黃季敏落跑，昨晚緊急指揮調查局前往其住家拘提到案，火速發監執行，黃季敏凌晨落寞上囚車畫面也曝光。

近年包括「鮑魚達人」鍾文智、「百億賭王」林秉文、國寶集團總裁朱國榮等人，均在審理階段或判決確定前棄保潛逃，讓外界批判國家行使刑罰權空洞化，立法院因此於去年修法增訂棄保潛逃罪，法院也會在重大罪犯判刑後祭出限制出境令，檢察機關也會判決確定後，除啟動防逃機制，也會在第一時間將被告傳拘到案發監

黃季敏昨天判刑確定後，火速遭檢方拘提發監，拘提過程由調查局北機站副主任陳永祥親自壓陣，黃季敏上銬帶往地檢署的畫面，提振許多基層檢調人員的士氣。黃季敏凌晨被法警帶上囚車，臉上神情相當凝重，頭髮近全禿的他，已不復當年「黃金署長」的風采。

檢方指出，黃季敏違反貪汙治罪條例收賄、圖利等案件，被最高法院判決駁回其中七罪上訴定讞，刑期合計55年8月。北檢26日收受台灣高等檢察署轉最高檢察署通知後，立即啟動防逃機制，由檢察官簽發拘票，交由調查局北機站前往黃男住處執行拘提，依程序發監執行，落實刑罰權並維護司法正義。

2012年北檢指揮北機站偵辦黃季敏涉貪案，總共發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃季敏被戲稱為史上最貪「黃金署長」。

黃季敏在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，圖利台標公司遭判刑。

另外，黃季敏因台標與法商阿爾卡特廠合作，竟以署長名義赴法國考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，包括「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，檢調認為根本是假藉職權「環遊世界」。

消防署前署長黃季敏（前排中戴口罩者）收賄千萬累計判刑55年定讞，凌晨落寞上囚車發...
消防署前署長黃季敏（前排中戴口罩者）收賄千萬累計判刑55年定讞，凌晨落寞上囚車發監執行。(記者張宏業／攝影)

世報陪您半世紀

棄保

上一則

台薪資差距 女性比男多做59天才同酬

延伸閱讀

母收賄判無期 中國歌手曲婉婷疑為復出試水 新帳號被封

母收賄判無期 中國歌手曲婉婷疑為復出試水 新帳號被封
日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影
市警前校園安全部門負責人泰勒 涉收賄遭起訴

市警前校園安全部門負責人泰勒 涉收賄遭起訴
美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑