我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

粉絲搶鄧紫棋台灣演唱會門票 1原因按「下一步」遭詐

記者李奕昕／台北21日電
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。(圖／刑事局提供)
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。(圖／刑事局提供)

香港藝人鄧紫棋將赴台舉辦演唱會，吸引眾多歌迷搶票，也讓詐騙集團伺機而動。詐騙集團利用歌迷搶票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷，刑事局提醒民眾購票時務必仔細檢視點擊位置避免上當。

警方調查，林姓女子近期在某售票系統購買鄧紫棋在台演唱會門票，受搶票時間壓力影響，未細看便點擊網頁中標示「下一步」區塊，頁面跳轉至域名「Findanloc」釣魚網頁，模仿售票系統頁面風格，她誤以為是正常結帳步驟，依指示輸入信用卡號、有效期限、安全碼等資料，隔天收到銀行通知遭盜刷1800元台幣(約57美元)。

刑事局分析，詐團利用歌迷搶票「分秒必爭」急迫心態，在售票系統網頁投放偽裝成系統導覽的「惡意廣告」，誘使點擊「下一步」假按鈕，頁面跳轉至釣魚網頁以盜取信用卡資料盜刷。

刑事局表示，詐騙廣告旁通常會出現「贊助」或「Ad」等廣告標記小字，民眾操作購票介面務必保持冷靜看清點擊位置，多注意售票系統網頁標示「以下為外部廣告網站，與本公司無關」等警語，輸入信用卡資料前檢查網址是否確為官方域名。若網頁出現「以下為外部廣告網站，與本公司無關」等警語，更應提高警覺，避免成為詐騙目標。

詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網...
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。(圖／刑事局提供)

世報陪您半世紀

詐騙集團 釣魚 鄧紫棋

上一則

「黃金忽然變成鐵」 北港朝天宮國運中下籤 奉天宮上上籤

下一則

冷眼集╱國會「人頭」比不過 賴政府極盡情勒人民恐遭反噬

延伸閱讀

江蕙開唱瘦成這樣 超重磅嘉賓現身全場瘋了

江蕙開唱瘦成這樣 超重磅嘉賓現身全場瘋了
華晨宇寵粉無極限 「買下三塊地」打造粉絲樂園

華晨宇寵粉無極限 「買下三塊地」打造粉絲樂園
火星家園2.0來了 華晨宇拿下三塊地辦演唱會：有吃有喝有玩

火星家園2.0來了 華晨宇拿下三塊地辦演唱會：有吃有喝有玩
妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」