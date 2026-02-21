粉絲搶鄧紫棋台灣演唱會門票 1原因按「下一步」遭詐

詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。(圖／刑事局提供)

香港藝人鄧紫棋 將赴台舉辦演唱會，吸引眾多歌迷搶票，也讓詐騙集團 伺機而動。詐騙集團利用歌迷搶票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚 網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷，刑事局提醒民眾購票時務必仔細檢視點擊位置避免上當。

警方調查，林姓女子近期在某售票系統購買鄧紫棋在台演唱會門票，受搶票時間壓力影響，未細看便點擊網頁中標示「下一步」區塊，頁面跳轉至域名「Findanloc」釣魚網頁，模仿售票系統頁面風格，她誤以為是正常結帳步驟，依指示輸入信用卡號、有效期限、安全碼等資料，隔天收到銀行通知遭盜刷1800元台幣(約57美元)。

刑事局分析，詐團利用歌迷搶票「分秒必爭」急迫心態，在售票系統網頁投放偽裝成系統導覽的「惡意廣告」，誘使點擊「下一步」假按鈕，頁面跳轉至釣魚網頁以盜取信用卡資料盜刷。