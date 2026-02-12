我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

醫材商違法代刀…博田醫院遭裁罰50萬 院長百萬交保

記者巫鴻瑋／高雄12日電
繼台中榮總後，高雄博田醫院也傳出藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰50萬台幣，而衛福部則著手擬定全國一體適用的手術室指引，以期杜絕這類醫界弊端。(記者劉學聖／攝影)
繼台中榮總後，高雄博田醫院也傳出藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰50萬台幣，而衛福部則著手擬定全國一體適用的手術室指引，以期杜絕這類醫界弊端。(記者劉學聖／攝影)

高雄博田國際醫院院長謝榮豪遭爆違法讓醫材商進手術室「代刀」，高市衛生局裁罰醫院及謝各50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元)。謝在臉書喊冤，質疑遭抹黑。不過衛生局調查指，謝自2020年起允許醫材商執行量測橫桿、混合骨水泥等核心醫療行為，已違反醫療常規。橋頭地檢署偵訊後，謝、王二人分別以100萬元及20萬元交保。

被形容為「中榮翻版」的博田醫院「代刀」案，涉嫌讓未取得合法醫師的醫材商執行醫療業務，橋檢前天偵訊院長謝榮豪、王姓醫材商及四名護理人員，訊後謝、王獲得交保，四名護理人員請回。

據了解，謝榮豪於2023年為患者進行腰椎手術時，遭爆醫材商不僅全程在場，還上手術台代刀約30分鐘，謝本人疑未在旁監督，而在處理醫材。高市衛生局調查發現，謝自2020年起即允許醫材商於手術室內量測、連結橫桿及調製骨水泥，認定違反醫療法與醫師法，本月4日對醫院及謝各罰50萬元，廠商移送偵辦。

謝榮豪曾透過臉書發布聲明，以「醫師的雙手是救命，絕非玩弄醫材」為自己辯護，並強調當時在處理醫療器材是為了「用手溫加熱藥劑」以爭取搶救時間，並指廠商僅是協助「量測」長度，但爆料者斷章取義、惡意抹黑護。

不過衛生局認為，「混合骨水泥」及侵入性量測均屬法定醫療業務，非醫師不得執行。謝榮豪身為院長卻知法犯法，且違規時間長達數年，情節重大，除行政裁罰，另將涉案醫材商及謝榮豪依違反醫師法第28條移送橋頭地檢署。

上一則

法新社專訪 賴清德：美將支持台灣 不會把台當談判籌碼

下一則

肯德基「蛋撻包電池」疏失畫面曝光 衛生局開罰、送辦

延伸閱讀

返軍國主義…高市倡自衛隊入憲 中批「嘴喊對話，手忙對抗」

返軍國主義…高市倡自衛隊入憲 中批「嘴喊對話，手忙對抗」
醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋

醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋
高市內閣將改組？日本維新會代表：高市正式邀請入閣

高市內閣將改組？日本維新會代表：高市正式邀請入閣
「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票

「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃