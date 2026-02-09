我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

怨重劃不公 多年陳情未果 台中老翁火燒北捷2廁所

記者李隆揆、游振昇／台北9日電
曾男在北捷善導寺站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。(圖／警方提供)
72歲曾姓男子昨在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，站務人員及時發現滅火未釀傷亡；曾是台中大夫第重劃區自救會會長，落網後稱不滿重劃案陳情多年無果「想讓社會關注土地糾紛」才犯案；警詢後依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌送辦。

警方調查，曾男昨天上午從台中搭火車北上，近12時在北捷大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，犯後搭公車到台北車站，步行到北捷西門站搭捷運至善導寺站，下午近2時以相同手法在男廁縱火。

曾男犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝，過程中將橘色外套、紅色帽子更換成灰色外套、藍色帽子，疑刻意製造斷點。他在大安森林公園站縱火後，轄區大安警分局調閱監視器畫面追查犯嫌特徵，通報鄰近警分局加強查處；下午曾在善導寺站二度縱火，轄區中正警一分局立即掌握行蹤，下午2時10分在林森南路、仁愛路口將人逮捕。

曾男落網後情緒平穩，指因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認在首都台北行動較容易引起注意；他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站，是因曾跟朋友到附近逛過。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字739號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃地主剔除。

曾男2014年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有兩條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回57%的土地，因此不願加入重劃。

神岡區社口里長陳金地說，曾男四處陳情沒下文，約10天前曾揚言到總統府和美國在台協會陳情。最高法院去年判雙方協調，2月6日重劃委員會原要開會卻流會，他獲知後會同派出所長前去安撫曾男，沒想到曾男昨天跑到台北捷運公廁縱火。

台中市府表示，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會爭議屬私權爭議，應循民事訴訟解決；部分地主提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟，法院審理中，市府尊重司法判決。

警方火速逮人，依刑法縱火、恐嚇危害公安罪嫌將曾男（中）移送法辦。(記者李隆揆／攝...
