漏繳補充保費罰3倍？被判部分違憲 兩派法官庭外筆戰

台灣新聞組／台北7日電
憲法法庭就「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」作出今年第2號判決。(記者王宏舜／攝影)
憲法法庭就「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」作出今年第2號判決。(記者王宏舜／攝影)

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年發給三名領日薪的工人162萬元(台幣，下同，約5.1萬美元)薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，依規定應計收3萬1000元補充保險費，陳遲未繳納，衛福部中央健保署裁處3倍罰鍰。陳申請審議、提訴願和行政訴訟都遭駁，改聲請法規範憲法審查，憲法法庭6日認為，健保法第85條處以固定倍數罰鍰可能過苛，此部分違憲。衛福部回應，將依大法官判決於兩年內朝修法方向檢討。

陳冠均2017年分別給付黃姓、張姓、簡姓工人59萬5663元、63萬6226元及39萬1156元，依健保法第31條第1項規定應計收補充保險費，由扣費義務人（陳冠均）給薪時扣取，並於給付日次月底前向健保署繳納，但陳並未繳納。

健保署2019年查核時發現，隨即通知陳應繳3萬1000元（補充保險費費率為1.91%），而陳到了該年的9月15日，也就是過了寬限期仍未繳納，健保署依健保法第85條規定，裁處陳3倍罰鍰，需繳納9萬3000元。

陳聲稱，因採取每日給薪，未從薪資中先扣取補充保險費，如今他就算有意願先行墊繳，這3人也都已離職、不易追償，且不論情節輕重「一律罰3倍」不符比例原則。

憲法法庭認為，以應扣繳的補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則，因此要求主管機關於2年內改善。

這是憲法法庭今年作出的第二號判決。憲法法庭因在野立委前年修正憲法訴訟法停擺，憲法法庭去年12月排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違憲。

昨天的判決，仍由謝銘洋等5名大法官評議，認為組成不合法的3名大法官依然缺席，但兩派意見透過協同意見書、庭外法律意見書持續筆戰。

社會保險司司長張鈺旋表示，大法官針對此案特別提及，依健保法第85條規定，扣繳的補充保費金額為計算罰鍰金額的唯一標準，而且是處固定倍數罰鍰，可能會造成個案處罰顯然過苛，這部分大法官有特別要求希望相關機關在判決公告日後2年內，要做相關檢討修正，社保司會依照大法官判決朝著修法方向來去做檢討。

張鈺旋說，大法官也在最後理由書特別提到，法院在個案的判斷上，就是法律還沒有修正之前，仍然應該要參酌個案的違規情節來裁處比較適當的罰鍰金額，不要受到健保法第85條固定1至3倍金額裁量限制，保有彈性空間。

張鈺旋說，社保司將依照本判決主文內容轉知給健保署，在個案違規的判斷上建立一個裁量基準，這是目前可以檢討的方向，也強調收取補充保費這件事，仍是維持穩定健保制度運作的重要基礎。

未繳補充保費遭罰1至3倍，遭憲法法庭判部分違憲，要求衛福部2年內修法完成。(本報...
未繳補充保費遭罰1至3倍，遭憲法法庭判部分違憲，要求衛福部2年內修法完成。(本報資料照片)

