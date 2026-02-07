我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

打靶「半邊臉不見」...台檢方判軍方無疏失 12人洩傷兵照遭訴

記者曾健祐／台中7日電
成功嶺。(本報資料照片)
陸軍10軍團機械化步兵第234旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。事後邵男病況照片外洩，因畫面驚悚在網路流傳引發關注，檢方主動剪報分案追查，查出臉書版主、2名軍人、1名警察散布，依違反個資法起訴12人。

台中地檢指出，全案指派檢察官柯學航偵辦，案發隔天與陸軍第10軍團赴成功嶺履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備，一併送鑑識。

檢方說，經查該T91步槍無膛炸，槍枝僅採集到邵的DNA，無他人DNA，戰術頭盔破損研判遭彈頭由下往上撞擊帽緣，該部隊當時依規定訓練，難認前置作業有違失。

監視畫面拍下，邵立射將完成全部射擊時（已完成臥射及跪射），在槍枝內還有1發子彈下，就先行收槍，並於持槍姿勢中突然擊發該最後1發子彈，隨即倒地；經彈道重建發現，子彈自他上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左側顏面槍創。

檢方說，不排除邵自行操作槍枝不慎導致，就此槍擊事故查無應負刑責之人，但仍函國防部等，就機關本於權責審慎認定，精進安全防範措施。

至於散布邵員傷勢部分，檢方調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等平台，比對IP位置確認散布人，發動全台20處搜索，通知桃園陸軍的張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大的楊姓警員，及臉書社團黃姓女版主，及8名民眾到案。

檢方偵結依違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌，起訴張等一共12人，就黃姓女版主求刑1年、 張姓軍官求刑10月，周姓男子求刑8月。

檢方說，傷病人之影像、資訊，是高度敏感的個人資料， 尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。

陸軍第10軍團少將發言人鄭傑元表示，尊重檢調單位偵辦結果，事發以來秉持照顧袍澤的原則，指揮部與醫療團隊持續給予照護，並與家屬保持聯繫提供諮詢與協助；另將持恆加強官兵精進射擊訓練安全管控作為，確保部隊訓練安全。

第10軍團並表示，去年9月22日轄屬234旅邵姓士兵射擊受傷事故案，台中地檢署6日偵查終結，綜合相關檢察結果，確認裝備均屬正常，射擊均依規定執行，查無他人涉有刑事責任；另有關傷勢照片遭不當散布情事，已對涉違反個人資料保護法之行為人，提起公訴或緩起訴處分。

成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。(圖／台中市民政局提供)
