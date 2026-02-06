身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

我的頻道

記者翁至成／台北6日電
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

高齡102歲的王姓人瑞與照顧近20年的賴姓女看護登記結婚，子女不知情，質疑賴婦覬覦父親名下價值8億元財產(台幣，下同)，不滿看護「霸占」父親，日前趁賴婦陪同父親前往台北馬偕醫院回診，在醫院大門外「連人帶輪椅」推走老父。

賴婦倒地受傷，大喊「救人」，事後提告傷害、強制、公然侮辱並聲請保護令，家屬則委請律師主張婚姻無效。

台北市警中山分局表示，3日下午接獲報案，到場了解確認為家屬與看護（68歲）因照顧及監護問題起衝突，將雙方帶回派出所。

王姓人瑞早年從事土地代書，名下持有多筆土地及房產，資產估計8億元，賴姓看護自2009年起照顧王，原本照護狀況穩定，但王去年跌倒後精神狀況轉差。

王的子女1月8日前往新生北路父親住處，考量年節將近、要把父親帶回家，看護卻拒絕，家屬氣憤報警，中山一派出所趕抵，經同意入屋。

子女正要向警方說明「父親被控制行動」，詎料賴女突然說「我跟他有登記結婚，我是他太太」，更出示身分證配偶欄證明，眾人才知兩人在1月5日已「完婚」。

警方確認老翁安全無虞，認定監護爭議屬民事糾紛後離開，家屬悻悻然離去。

子女指控，事後多次欲探父都被拒於門外，質疑賴女婚後阻斷父親與外界聯繫，今年1月中旬已對賴女提告強制罪，也質疑身分證配偶欄真實性，告她偽造文書。

家屬考量年關將近，且「愈想愈奇怪」，經詢問律師監護權意見，王姓人瑞三名兒子、三名媳婦、四名孫子一同策畫「搶人行動」，有人開車、有人推輪椅、有人阻擋賴女，順利在王回診時趁隙帶離。

賴婦強調婚姻為王姓人瑞自願，且辦理結婚登記時，在戶政機關應答正常，符合法定程序，也指控遭家屬推擠拉扯造成眼部受傷，並遭言語辱罵，除提告傷害、強制及妨害名譽，也聲請保護令。

據了解，賴姓看護是家屬在10多年前所聘請，因認為對方照顧得很好，而且王也很滿意，賴婦從王80多歲時就照顧至今，老翁的兒子也會定期匯給父親生活費。

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

