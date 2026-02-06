身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

高齡102歲的王姓人瑞與照顧近20年的賴姓女看護登記結婚，子女不知情，質疑賴婦覬覦父親名下價值8億元財產(台幣，下同)，不滿看護「霸占」父親，日前趁賴婦陪同父親前往台北馬偕醫院回診，在醫院大門外「連人帶輪椅」推走老父。

賴婦倒地受傷，大喊「救人」，事後提告傷害、強制、公然侮辱並聲請保護令，家屬則委請律師主張婚姻無效。

台北市警中山分局表示，3日下午接獲報案，到場了解確認為家屬與看護（68歲）因照顧及監護問題起衝突，將雙方帶回派出所。

王姓人瑞早年從事土地代書，名下持有多筆土地及房產，資產估計8億元，賴姓看護自2009年起照顧王，原本照護狀況穩定，但王去年跌倒後精神狀況轉差。

王的子女1月8日前往新生北路父親住處，考量年節將近、要把父親帶回家，看護卻拒絕，家屬氣憤報警，中山一派出所趕抵，經同意入屋。

子女正要向警方說明「父親被控制行動」，詎料賴女突然說「我跟他有登記結婚，我是他太太」，更出示身分證配偶欄證明，眾人才知兩人在1月5日已「完婚」。

警方確認老翁安全無虞，認定監護爭議屬民事糾紛後離開，家屬悻悻然離去。

子女指控，事後多次欲探父都被拒於門外，質疑賴女婚後阻斷父親與外界聯繫，今年1月中旬已對賴女提告強制罪，也質疑身分證配偶欄真實性，告她偽造文書。

家屬考量年關將近，且「愈想愈奇怪」，經詢問律師監護權意見，王姓人瑞三名兒子、三名媳婦、四名孫子一同策畫「搶人行動」，有人開車、有人推輪椅、有人阻擋賴女，順利在王回診時趁隙帶離。

賴婦強調婚姻為王姓人瑞自願，且辦理結婚登記時，在戶政機關應答正常，符合法定程序，也指控遭家屬推擠拉扯造成眼部受傷，並遭言語辱罵，除提告傷害、強制及妨害名譽，也聲請保護令。

據了解，賴姓看護是家屬在10多年前所聘請，因認為對方照顧得很好，而且王也很滿意，賴婦從王80多歲時就照顧至今，老翁的兒子也會定期匯給父親生活費。