中榮翻版…遭黑衣人砸場的博田醫院也傳代刀 遭罰50萬

記者郭韋綺、翁唯真／綜合5日電
繼台中榮總後，高雄博田醫院也傳出藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰50萬台幣，而衛福部則著手擬定全國一體適用的手術室指引，以期杜絕這類醫界弊端。(記者劉學聖／攝影)
繼台中榮總後，高雄博田醫院也傳出藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰50萬台幣，而衛福部則著手擬定全國一體適用的手術室指引，以期杜絕這類醫界弊端。(記者劉學聖／攝影)

高雄博田國際醫院昨遭爆料，疑有醫材廠商進手術房替病患動刀，高雄市衛生局昨調查，院長謝榮豪坦承從2020年起，即允許醫材商在手術室內，量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，衛生局依違反醫療法、醫師法對醫院及謝各開罰50萬元(台幣，下同)，廠商也被移送偵辦。

據網路媒體「上報」報導，有爆料者指出，2023年10月，一名80多歲女患者在博田醫院接受腰椎手術，由謝榮豪主刀，廠商全程在場，甚至上手術檯達半小時，謝未在手術檯旁監督，而是坐在一旁處理醫療耗材。

謝榮豪在臉書聲明指出，患者約20年前開過刀，因「鄰近節」又退化壞掉須手術翻修，植入釘棒和骨融合支架，所有困難的步驟他都完成了，因患者流血多了，需要加壓止血穩定，趁此時間請護理師和廠商測量連接橫桿的長度，「就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染，就要汙衊我4個小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦」，也傷害一大群努力為病人奮鬥堅持的醫療人員。

謝榮豪說，完全配合衛生局釐清真相，「醫院經營權紛爭、家族鬥爭，完全不關我的事」，他只負責盡心盡力醫治病人，並感慨「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具」。

博田醫院為高雄阮綜合醫院家族後代所經營，負責人家族陷入經營權糾紛，去年7月發生黑衣人闖入醫院砸毀電腦、控制保全，意圖接管醫院，被檢警依組織犯罪條例偵辦，引起醫界及地方議論。

衛生局指出，昨天初步調查後，謝榮豪自承於2020年起，即允許醫材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，認定違反醫療法108條規定，容留違反醫師法第28條規定的人員執行醫療業務，各裁罰醫院、謝榮豪最高罰鍰50萬元，並暫停謝榮豪手術排程一個月，移付醫師懲戒，將再調查釐清。

台中榮總爆發醫材業代代刀爭議，又傳出高雄博田醫院讓無照廠商代表執刀。衛福部醫事司副司長劉玉菁昨晚受訪時表示，昨天發函高雄市衛生局，「蒐證到哪裡，就處分到哪裡」，若證實涉及「醫師法」中的密醫罪，由於屬刑事罪，就會移送檢調單位。另將比照中榮處理模式，啟動醫院評鑑的再次重點評鑑，並將儘速擬定一套全國適用的手術室指引。

劉玉菁指出，若證實非醫師、無相關執業資格者實際執行手術行為，即已構成密醫，涉及刑事，將依「醫師法」第28條處分，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

依「醫療法」第108條規定，醫療機構若容留密醫執行醫療業務，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並視違規科別，處以1個月以上、1年以下停業處分，情節重大者，最嚴重可廢止其開業執照。

