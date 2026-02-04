我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

科技阻詐 警盼ATM識人拒車手領錢 提款時一直講電話也不給鈔

記者朱漢崙／台北4日電
為防堵詐騙車手赴ATM提款，警方希望銀行業者強化ATM的辨識功能。目前已有業者在ATM服務區門口導入臉部遮蔽偵測系統。（記者曾原信／攝影）
為防堵詐騙車手赴ATM提款，警方希望銀行業者強化ATM的辨識功能。目前已有業者在ATM服務區門口導入臉部遮蔽偵測系統。（記者曾原信／攝影）

詐騙層出不窮高居民怨之首，為了在「最後一哩路」防止詐團得逞，知情人士透露，為求更能捉到ATM（自動櫃員機）提款的詐團車手，警政署日前在由金管會召開的跨部會議裡提案，希望建立「警方即時查證金融卡持卡人身分」協作機制，由於涉及可行性與適法性問題，會中決議提案送到銀行公會「打詐委員會」討論。

要在詐團車手於ATM提款時及時阻止，除了用人臉辨識方式，確認提款的人是否就是金融卡的持卡人，一位知情人士指出，警政署希望ATM系統能辨識兩種情況，其一是被害人提款時一直講電話，可能是歹徒透過電話指導操作，希望ATM能有效辨識；另外是提款人不斷用提款卡領錢，這也是疑似車手樣態，警政單位希望一旦出現這類情況時，ATM就能「拒領」。

不過，銀行目前尚未與警政署針對這兩點建議達成共識，主要還是擔心會發生誤判。銀行主管指出，就算金管會再三向銀行表示，與防詐有關的客訴不會計點，但銀行最擔心的是承受龐大的「擾民」輿論壓力。

正因如此，警政單位是希望「事前」阻止可疑人士從ATM領錢，銀行則礙於社會壓力難以配合，只能「事後」追蹤。據指出，去年11月財政部在總經理級的會議上，也曾表態希望公股銀行帶頭「拒絕交易」，當時與會的公股銀行即表示「於法無據不可能」，所憂心的也是難以應付的民怨。

此外，在ATM導入臉部遮蔽示警功能的執行上，不少負責打詐事務的資深銀行主管指出，ATM加裝人臉辨識，一台要5至6萬元（台幣，下同，約1580至1900美元），這還不包括攝影機的成本，恐怕一台就要花上百萬元，費用將是一大問題。此外，一次性的軟體費也要價約200萬元，若安裝的ATM台數愈多，每台分攤的費用就較少，業者建議由銀行公會先提出「公版」，再由銀行團購，可省下更多成本。

一位深入了解ATM管理的銀行主管說，台灣的ATM市場是供應商的寡占市場，例如台灣的三商、美國的迪堡多富（Diebold Nixdorf）、NCR、日本日立，不一樣的廠商頂多三至四家，銀行應該要集結群體之力，一起採購、共同開發，更為划算。

財政部 詐騙 日本

台漁船獵殺海豚當鯊魚餌被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

獵殺43隻海豚當魚餌全程被加拿大錄影 台船長違野保法一審重判

利用星鏈避查、靠深偽刷臉…兩岸詐團合盜55人存款近2億

台灣首見詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

涉14命騙百億 中處死緬甸果敢「明氏家族」詐團11人

華人ATM存款被吞鈔 聯繫客服追回

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

