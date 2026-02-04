我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

男疑感情受挫隨機砍人 他逃到警所前還被猛刺

記者袁志豪／台南4日電
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，3日晚間8時許竟持刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，被害男子逃進派出所倒在值班台前。（記者袁志豪／翻攝）
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，3日晚間8時許竟持刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，被害男子逃進派出所倒在值班台前。（記者袁志豪／翻攝）

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方；被攻擊的李姓男子逃進派出所，陳還追上猛刺，員警衝出一擁而上將陳壓制，李爬進派出所倒在值班台前。

第六警分局副分局長林佳輝說明，昨天晚間8時許 ，一對互不認識的男女在金華路上走斑馬線時，遭到一名在附近足體養生館上班的男子，持上班使用的足療刀，先割傷步行男子的腹部、再割傷女子的背部；受傷男子趕緊向金華派出所求助，警方迅速壓制逮捕嫌犯。

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走...
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女。（記者袁志豪／翻攝）

林佳輝表示，經查該名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，其傷人動機正積極調查中；晚間警方也公布陳使用的凶器照片。

台南市消防局昨天晚間8時12分接獲報案，南區金華路二段的金華派出所內有民眾受到刀傷，需要緊急救護；消防趕往將50多歲、腹部有穿刺傷的李姓男子，以及20多歲、背部有穿刺傷的葉姓女子均送往成大，兩人意識清醒，涉案的29歲陳姓男子，大拇指受傷，送郭綜合醫院。

據了解，陳疑似因感情受挫，在養生館附近的派出所門口攻擊路人，當時李跟葉女走在斑馬線上，突然被迎面而來的陳分別持刀刺傷腹部及背部；李跟葉女互不相識，並均表示不認識陳姓男子。

陳被捕後，一言不發，初步確認精神並無異常，傷人動機警方目前正在醫院戒護，持續調查中。

上一則

新聞評論／奢談社會韌性 賴政府卻看不見人民細故相殘？

下一則

賴清德說「找好老師不如找好書」 教團指侮辱教師須道歉

延伸閱讀

吃消夜易脹氣 塗這樣東西可助腸胃道放鬆排氣

吃消夜易脹氣 塗這樣東西可助腸胃道放鬆排氣
台隨機攻擊引社會不安 「成為光的那一刻」暖人心

台隨機攻擊引社會不安 「成為光的那一刻」暖人心
隨機攻擊引模仿 台刑事局：3天掌握71則言論8嫌到案

隨機攻擊引模仿 台刑事局：3天掌握71則言論8嫌到案
疑台隨機攻擊案兇嫌哥哥親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

疑台隨機攻擊案兇嫌哥哥親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗