網紅律師呂秋遠逼女同事墮胎、離職 判懷孕歧視賠60萬

記者林孟潔／台北31日電
女律師林沄蓁。(記者林孟潔／攝影)
女律師林沄蓁。(記者林孟潔／攝影)

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受侵害，向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地方法院29日判決呂秋遠應賠償60萬元(台幣，下同，約1.9萬美元)，可上訴。

林沄蓁提告主張，呂秋遠獨資經營宇達經貿法律事務所，而她2023年3月1日受雇、擔任學習律師，她同年6月12日完成實務訓練後仍繼續留任，雙方之間有不定期勞動契約；她之後和呂秋遠發生性行為而懷孕，於同年7月10日告知呂，卻被要求墮胎，否則就要離職，呂也在同年8月2日非法解雇她。

林沄蓁指出，她懷孕後呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂當時說「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，呂又說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」。

林沄蓁認為，呂秋遠因她不墮胎，而拒絕她繼續任職、違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，提告請求150萬元精神上損害賠償。

呂秋遠、宇達經貿法律事務所反駁，林沄蓁曾到另一家法律事務所接受指導2個月，因認為學習成效不佳，而在2023年3月1日到宇達擔任學習律師，自願重新起算實務訓練，期間至同年7月31日屆滿消滅，並非因被解雇而終止，也沒有懷孕歧視可言。

台北地院認定林沄蓁實務訓練於2023年6月12日屆滿，之後仍在呂秋遠的事務所工作，宇達也動工裝修林女的辦公室，當時林女曾問呂「現在後悔還來得及」，呂回應「沒啊，你表現很好」等語，顯見林女訓練期滿後，呂因賞識表現而留用林女，並轉為受雇律師，雙方未另行約定契約期間，已成立不定期契約。

北院指出，呂秋遠得知林沄蓁懷孕後，曾在2023年7月21日傳訊「被你背叛的感覺很嚴重」、「這件事，從頭到尾我都是被害人」，隔兩天又說「我不要小孩，你還是堅持」，同年8月1日再度傳訊「我不可能跟孩子的媽共事啊」，隔天又說「你下午也不用來上班了」等語。

北院認為呂秋遠得知林沄蓁懷孕之後，因林女不同意墮胎而解雇林女，確實為「懷孕歧視」，審酌林女在職期間約5個月，受領薪資共15萬5000元，而呂則是知名律師，與林女發生關係導致懷孕，卻心生嫌惡解雇對方，與一般懷孕歧視的案例相較，可歸責性更高，審酌後判賠60萬元。

網紅律師呂秋遠。 (取材自呂秋遠臉書)
網紅律師呂秋遠。 (取材自呂秋遠臉書)

墮胎 歧視 LINE

