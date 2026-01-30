台黑商進口橄欖油摻芥花油 賣出12萬罐 重罰400萬元

嘉義市調站搜索雙北6處查封130箱混充油。(記者李宗祐／翻攝)

市售橄欖油再爆攙偽造假，檢調查獲北市融琦國際公司等兩家業者，涉嫌前年起以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，不實標示「原產地：義大利 」及「100% PURE橄欖油」，至今售出12萬罐，不法獲利約1500萬元(台幣，下同)。北市衛生局已要求違法產品下架，截至28日累積下架3202罐，並對融琦公司依違反食安法重罰400萬元。

嘉義市調查站獲報，融琦、源樂國際公司為降低成本、牟取暴利，涉嫌自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後，載運至新北市深坑區倉庫，再以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶後，黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」等標示，批發販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，而報請北檢指揮偵辦。

北檢指揮警調、食藥署及台北、新北市衛生局組成專案小組，本月20日搜索融琦、源樂公司，及黃姓、李姓負責人住處與發貨倉庫等地，查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由台北、新北市衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

檢方調查，融琦自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，源樂則在國內購買芥花油後，共同於深坑倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油，即以1比25比例，再以簡陋機具設備混合後分裝至「蒙特樂橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤，欺騙不知情的消費大眾。

初步調查，2024年至今已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元，檢察官複訊後認黃姓、李姓負責人及李姓、傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法等，兩名負責人各以80萬元交保，兩名員工各以20萬元交保。