我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

與社工訪視紀錄有出入 「剴剴案」訪視員遭法辦

記者王聖藜／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪，29日出庭。（記者王聖藜/攝影）
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪，29日出庭。（記者王聖藜/攝影）

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死男童「剴剴案」，兒福聯盟社工陳尚潔涉未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴；台北地方法院昨傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，粘女表示，同案文山居托中心訪視員林心慈造訪紀錄與陳尚潔有出入，市府政風處已函送檢方偵辦查明。

台北地檢署證實，市府政風處去年告發林心慈，已分「他字案」偵處，案由是偽造文書。

合議庭上周曾傳林心慈作證，林女當時說，她認為剴剴較安靜未達異常程度，還指劉彩萱面對剴剴問題態度表現很積極等。

粘姓女科長昨證稱，文山居托中心由社會局婦幼科管理，中心訪視員也要訪視，依慣例每7日上傳訪視紀錄，剴剴案發生後，市政府曾開過調查會議。

粘女說，林心慈會議中表示訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青痕跡，與陳尚潔所記載訪視紀錄不相同，經內部討論，因無法查證林女說法正確性，由政風處函送檢方偵辦。

陳尚潔律師昨開庭則指陳女偵查中遭不正訊問，聲請勘驗偵訊光碟；檢察官認為以譯文方式呈現即可，無勘驗必要；合議庭認為，陳女律師無法釋明勘驗必要性及待證事項，日後會在判決中回應。

依檢方起訴，劉彩萱早在2023年9、10月告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔沒有依規定提高每月至少一次訪視頻率；剴剴2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11時成立「剴剴小天使」群組，第二天再找其他社工成立「1224意外處理」群組涉嫌串證。

上一則

台黑商進口橄欖油摻芥花油 賣出12萬罐 重罰400萬元

下一則

捷克吸粉34萬人 台北故宮翠玉白菜平安歸

延伸閱讀

姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死

姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死
南韓前第1夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

南韓前第1夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月
深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突

深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突
高院：凌虐剴剴「五花八門」 惡保母姊二審維持無期

高院：凌虐剴剴「五花八門」 惡保母姊二審維持無期

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」