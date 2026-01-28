為爭富二代 女公務員開戰健身女教練 法庭對決都吞敗

我的頻道

記者張議晨／高雄28日電
圖為健身房示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）
圖為健身房示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

高雄邱姓女公務員和王姓健身教練為了追求富二代爭風吃醋，邱女辱罵王女「死胖子」，被法官依公然侮辱罪判罰4000元(台幣，下同，約127美元)，民事部分則要賠償3萬元確定，去年3月邱女再出招，主張王女發文恐嚇、騷擾，到警局報案，並向王提告求償140萬元，不過法官認為王女行為未侵害邱女人格權，判她敗訴。

判決指出，邱女為保持好身材，定時會到高雄一家連鎖健身房運動，王女則是該間健身房的特約教練，但邱女發現王女常會藉機會接近她仰慕的富二代，王女與富二代的互動過程反讓邱女吃醋。

2022年10月28日下午4時許，邱女在健身房見王女在場，突然走到王女身邊脫口「死胖子」、「破」，王女聽到後不滿邱女無故罵她，氣得對邱提告妨害名譽。

檢警偵辦時，邱女坦承有罵王女「死胖子」，但當時她是運動時覺得對方氣勢凌人，還刻意針對她，但沒有再脫口「破」；但檢方傳訊在場人員作證，證實當時邱女確實有罵王女「死胖子」、「破」，而破又指對異性行為舉止不佳，偵結將邱女起訴。

高雄地院審理時，邱女再喊冤，稱她會自言自語，不確定當時有沒有說出來，但她是說「落魄」，只是「落」這個字發音咬字不清，才讓人誤會，但法官不採信她說法，綜合在場人證，依公然侮辱罪處邱女罰金4000元，得易服勞役確定。

事後王女認為邱女行為，導致她看精神科，並放棄比基尼賽程和工作，要求賠償精神撫慰金、工作損失和醫療費等共70萬元。

一、二審法官調查後，認為邱女辱罵和誣告行為的確造成王女名譽受損，並審酌兩造學歷、職業和收入等情形，認為賠償3萬元比較合理，去年4月高雄高分院判決定讞。

但兩人爭端從現實戰到網路，邱女主張王女在IG限時動態用藏頭詩「丘ＯＯ你好」、「沒有了腦子」貶損她名譽，且利用體型優勢在網路放話「不要惹女教練」、「爸爸跟他說被欺負就要打回去」，甚至洩漏她上班地點，還會尾隨她、盯梢，害她長期恐懼不已，要王女賠償140萬元損失。

高雄地院審理時，法官認為王女發文只是心情上紓壓，未達以不實言論誹謗目的，且邱女無具體舉證王女有跟蹤騷擾尾隨之具體情事，未侵害邱女人格權，判她敗訴，王女免賠。

