台死刑犯減一人 撕票女建商死囚入獄逾20年病逝

死囚歐陽榕當年殺害女建商被揭後，帶警方回棄屍現場。(記者巫鴻瑋／翻攝)

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑 定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多重器官衰竭病逝於醫院。歐陽榕是目前聲請死刑釋憲的待決死囚之一，隨著其病故，台灣待執行死刑犯人數再減1人。

據了解，歐陽榕入獄20餘年，近年健康狀況不佳，日前因病情惡化緊急送往醫院戒護治療，仍於25日宣告不治，高雄看守所依規定通知家屬，並報請檢察官相驗以釐清死因。

回顧這起震驚社會的命案，歐陽榕原為知名紙廠加工處副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視其為懷才不遇的好友，曾多次借款資助，未料2003年4月，歐陽榕因缺錢急用，向盧女開口商借鉅款遭拒，竟恩將仇報，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成10袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元(台幣，下同)。

警方當年於盧女頭七當天突破歐陽榕心防，但他始終避重就輕，僅承認棄屍，對殺人細節堅稱是「不詳方式」或意外，導致檢警最終僅尋回部分屍塊，其餘恐遭焚化。

歐陽榕歷經多年纏訟，最高法院於2011年維持更六審見解，判處死刑定讞。

歐陽榕在獄期間，多次透過司法救濟喊冤，質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，並成為2024年死刑釋憲案的聲請人之一。

此外，歐陽榕落網後，其妻女早年相繼意外身亡、由他領取鉅額保險 金的往事也曾被重啟調查，外界高度懷疑涉及詐保殺親，但因缺乏直接證據，檢方最終予以不起訴處分。