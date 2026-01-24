台檢察官受業者招待豪宴「1餐吃5.8萬元」罰俸兩月

我的頻道

台灣新聞組／台北24日電
台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元台幣奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。(本報資料照片)
台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬多元(台幣，下同，約1590美元)餐費，民進黨大老吳乃仁也出席。檢評會認為徐有損檢察官形象，報法務部移送懲戒。職務法庭認為，徐的違失未達不適任檢察官或公務員程度，判罰俸2個月，約30萬元(約9500美元)。

徐名駒前年12月26日晚間與陳啟莊等人餐敘，每人享用6000元的套餐，含酒水、服務費，在場8人共花費5萬8696元。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，法院判吳要賠償台糖1億多元，北檢認為徐名駒接受陳啟莊高額餐飲招待不妥，請求法評會個案評鑑。檢評會認為，徐在餐敘曝光後才轉帳給陳，受招待與檢察廉潔形象不相容，決議評鑑成立，但5名檢察官與吳乃仁餐敘，僅是一般聚會，評鑑不成立。

職務法庭認為，徐名駒和陳啟莊熟識，聚餐與職務無利害關係，也沒討論與職務有關議題，場所是一般對外營業餐廳，並無不當，但他邀請與陳不熟識的4名檢察官一同無償接受宴請，且5名檢察官的餐費就花了3萬6685元，超過公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準「3000元」甚多，害得4名檢察官陷於遭人誤會的處境。

職務法庭也認為，一般理性、客觀的第三人，對檢察公正、廉潔形象也會產生懷疑，損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範，徐名駒情節重大，有懲戒必要。

徐名駒表示，會深刻反省，但認為公務員倫理規範不合時宜，現今婚宴一桌也要3萬5000元。

徐名駒原邀約價位較低的「My灶」餐廳，因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，徐疏忽變換餐廳後的價位，也未告知其他檢察官餐廳的費用和支付情形，外人看來就是多名檢察官接受人力資源業者款待，職務法庭認為損害檢察公正、廉潔形象。

檢察官、法官出席各式宴飲場合雖是人之常情，但應有相當的敏感度知所迴避，如無故受邀高檔餐廳，應可預見埋單者是出於交情，還是另有目的性之邀約。現今外力介入司法更時有所聞，執法者須更中立、謹慎選擇交流對象，若明知不妥仍涉足，應予重懲。

