「愛情詐騙一條龍」榨乾逾50人上億 台中地檢起訴2人

記者曾健祐、陳宏睿／台中23日電
新北市黃姓男子等人的詐騙集團，涉利用刷卡換現金、加密貨幣投資、愛情詐騙等方式，誆騙民眾，至少50人受害，損失金額破億，檢警去年收網抓人，查扣涉案贓證物。(記者陳宏睿／翻攝)
新北市黃姓男子等人的詐騙集團，涉利用刷卡換現金、加密貨幣投資、愛情詐騙等方式，誆騙民眾，至少50人受害，損失金額破億，檢警去年收網抓人，查扣涉案贓證物。(記者陳宏睿／翻攝)

黃姓男子、白姓女子涉與愛情詐騙機房串接，向被害人佯稱有加密幣投資管道，榨乾被害人積蓄後，再以「刷卡換現金」為由，要求被害人刷卡佯裝購買餐券、旅遊券等，抽取高額手續費，剩餘現金再誘騙投入假投資，總計50多人被「剝皮」陷入「詐騙一條龍」，損失上億元(台幣，下同)。台中地檢署昨依洗錢等罪起訴2人。

刑事局前年底清查詐騙被害人加密貨幣金流，發現有大陸愛情詐騙機房，與台灣47歲黃姓男子、42歲白姓女子詐騙集團合作，先以愛情話術誘使讓被害人上鉤，再遊說被害人投資加密貨幣，提供設計好的「COATUE」等30多款假投資軟體，供被害人下載，以不實高額獲利數字矇騙被害人。

被害人被榨乾後，白女再引介被害人找黃男旗下公司，以「刷卡換現金」方式取回資金，黃男再以胞弟貿易公司為掩護，取得被害人信用卡號、授權碼後，要求被害人簽定不平等商品買賣契約，寫明被害人若向銀行否認交易、報案，造成公司帳戶被警示、凍結時，將索償百萬元，讓被害人不敢聲張。

黃等人接著用第三方支付刷卡交易，假借買餐券、旅遊券等商品，實際將被害人信用卡額度轉為現金，其中八成多本金交被害人，再轉入假投資軟體，其餘一成多則被黃抽潤。

檢警去年4月至9月執行2波搜索帶回4人，查扣現金、存款2100萬元、餐券、禮券共2900張、市價1億7000萬元泰達幣等贓證物；檢方當時聲押黃男獲准，其餘交保，昨偵結依洗錢、組織、詐欺等罪起訴黃男、白女2人，另2人不起訴。

