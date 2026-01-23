基隆勇消3入火場「脫面罩救人」受困76分鐘 送醫不治殉職

我的頻道

台灣新聞組／基隆23日電
基隆深夜民宅惡火釀2死4傷，勘查發現火場堆放不少雜物助燃，出入路徑狹窄造成搶救、疏散更加困難。(記者游明煌／翻攝)
基隆「台北生活家」社區前晚火警，屋內堆滿雜物助長火勢，救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災釀2死4傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

基隆樂利三街一棟六樓民宅的二樓前晚起火冒出濃煙，整棟大樓煙霧瀰漫，住戶紛往外逃，10時41分起消防局陸續接獲報案電話。屋內77歲余姓老婦先行逃出，向消防人員說她33歲羅姓女兒受困火場。41歲的詹能傑兩度衝進火場搜救未發現羅女，還特地提醒其他消防員門後有很多雜物，到處都是衣服，碰到就會「山崩」，要很小心。

詹能傑原本已交接工作可以休息，現場救災指揮官、消防二大隊副大隊長溫梓強說，詹兩度進入火場，氣瓶快用盡才退出；與同仁交接時，聽到余婦說明女兒房間位置，又衝進火場，為救出受困者不幸殉職，大家都難過得哭了。

陪同的義消盧彥宏還原現場，指當時羅女在火場最裡面被壓住，已昏迷但有微弱呼吸，兩人試圖拖救卻失敗，眼見羅快沒氣，詹轉向他大喊「面罩」，他伸手給備用面罩時竟摸到詹的臉，發現詹已脫下面罩給羅女使用，急忙以共生面罩和詹共用氧氣，最後氣用完時艱辛爬離火場。逃出後盧彥宏跪坐在地大口喘氣，焦急大喊「沒氣了、快點！拜託快救！」盧彥宏事後表示，詹能傑曾對外呼救，但無線電疑有死角，外面沒有聽到，詹可能認為可多撐一下，才脫面罩搶救對方。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑第三次進入火場前，說明屋內雜物很多。(記者游明煌...
消防局災害搶救科長蘇元鏞說，半夜0時39分現場回報詹能傑受困火場，立即啟動快速救援機制（RIT）搶救，但2樓內堆積大量雜物、空間極度狹隘，共派遣7梯次RIT小組接力施救，凌晨一時55分才將詹救出，已受困76分鐘。

一救出火場，消防人員抬著詹大喊「醫生、醫生呢」奔向救護車，可惜2時55分詹仍宣告不治。基隆長庚院長吳俊德說，詹到院時長時間缺氧，氣切急救50分鐘仍無效。羅女遺體於凌晨5時30分也在一堆厚重衣物下尋獲。

據了解，當時余婦正在看電視，她稱看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，照理不太可能造成火災；採證人員往插座內挖掘，看到電源配線短路。余婦說，發現濃煙後叫不醒女兒，火太大趕緊逃命；她平時做回收，屋內才會堆大量回收物。

影評人彌勒熊回顧兩年前詹在事故急救現場拚盡全力，事後在社群貼文，懊惱無法從死神搶回那個還沒來得及看世界一眼的小生命，「也許是那次遺憾，讓他這次火警奮不顧身把面罩給了受困者。」「請大家不要再用理性的標準苛責他的決定。」彌勒熊說，對詹能傑而言，那一刻不是失誤，而是為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑22日清晨冒險進入火場救人，不幸殉職。(記者游明...
家屬昨下午回案發地點招魂，消防署長蕭煥章對罹難者家屬抱歉，表示詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層的傷痛；將申請讓詹入祀忠烈祠，並追贈職務，詹留下的9歲小孩，從制度面會照顧到大學畢業為止，讓罹難同仁無後顧之憂。

消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，他警專23期畢業，消防資歷20年，曾獲消防署消防績優救護人員表揚，曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪列車翻覆、太魯閣列車出軌、花蓮震災雲門翠堤搜救等，救災總不落人後，順利完成使命。他與妻育有一女，常在臉書貼出溫暖的家庭照，如今家人對未來很茫然。

胞弟詹庭豪也是桃園消防隊員，「豪、傑」二字是父母對他們的期望。2024年間山陀兒颱風來襲，詹支援救災穿著制服外出替同仁買便當，被酸民拍照公審，當時分隊長力挺他，如今殉職讓許多人不捨。

