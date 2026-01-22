我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

結婚沒邀弟弟…張文哥怕他婚禮殺人 學者：張文有性虐待特質

記者翁至成／台北22日電
張文上月19日在北車Ｍ8、Ｍ7出口沿線丟擲汽油彈、煙霧彈，犯後在煙霧掩護中，混入人群逃離。(圖／警方提供)
張文上月19日在北車Ｍ8、Ｍ7出口沿線丟擲汽油彈、煙霧彈，犯後在煙霧掩護中，混入人群逃離。(圖／警方提供)

中正大學犯罪研究中心昨天舉辦「2025年民眾對警察維護治安工作滿意度」記者會，副召集人犯罪研究中心執行長許華孚，剛好是去年發生的1219隨機殺人事件，台北地檢署找來研判張文犯罪動機的學者之一，許華孚受訪直指，張文墜樓是一種英雄主義，希望外界記住他這個人，也稱張文有性虐待、壓迫女性的特質。

許華孚說，由於張文已死無法偵訊，為了釐清他犯案動機，專案小組共訪談破百名證人，儘管確認他生前從沒交過女朋友，為了保險起見，連他國中仰慕的對象都有派員去海外採訪，但都認定沒有關聯。

從數位足跡發現，張文生前涉獵很多關於性虐待的網站，而且是好幾千筆，認定他有虐待性、性崇拜、壓迫女性的人格特質。關於犯案時是否有特別挑選，許華孚認為「當下的時間判斷非常短，應該沒有任何性向的差別」。

許華孚說，事後釐清確定，張文由於社會關係破裂、工作不穩定，且過程中跟家裡沒有任何支持和連結因此犯案，且是獨立犯案。

張文有一個哥哥，由於哥哥很優秀、後來跟女友結婚，許華孚認為兄弟表現發展的落差釀張文有「自卑感」，更爆料說，張文哥哥說張文在國高中時期就會拿BB槍射擊，後來兩人斷聯，張文哥哥結婚時還要母親「不要邀請弟弟」，因為怕他會殺了哥哥和兄嫂。

犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆表示，張文生前曾擔任空軍志願役士兵，後來疑因「主動酒駕」遭汰除，他指出，張文跟鄭捷都曾有軍旅生涯，國防部應事後追蹤從軍中被汰除或退輔的人，尤其是年輕人的去向，包括之後的生活狀況、心靈狀況，都要進一步關懷。

鄭瑞隆說，國防部是一個很大部，曾受過訓練的人卻變成攻擊社會的殺人兇手，呼籲需成立跨部會輔導小組，讓他們順利回到正常社會，去忘記過去訓練過的軍事策略。

國防部 酒駕 保險

上一則

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴

下一則

去年兩岸往來逾544萬人次 年增逾百萬 陸客赴台年增近5成

延伸閱讀

北捷隨機殺人4死案 嫌犯涉8罪自殺非失足 檢定調單獨犯案

北捷隨機殺人4死案 嫌犯涉8罪自殺非失足 檢定調單獨犯案
台北無差別攻擊釀4死11傷 兇嫌犯罪動機首次曝光

台北無差別攻擊釀4死11傷 兇嫌犯罪動機首次曝光
疑似張文胞兄寫信致敬余母：「謝謝您將英雄帶來世上」

疑似張文胞兄寫信致敬余母：「謝謝您將英雄帶來世上」
張文動機？兄給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

張文動機？兄給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴