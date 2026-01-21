我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

父母賣蔥油餅養兒換來37刀 親友堵警車罵畜牲

記者黃子騰、王長鼎／新北21日電
死者親友(紅圈處)在廖男移送時激動地拍打警車車窗。（記者黃子騰／攝影）
死者親友(紅圈處)在廖男移送時激動地拍打警車車窗。（記者黃子騰／攝影）

新北市蘆洲區廖姓老夫婦雙屍命案，涉嫌殺害雙親的36歲廖男，昨被依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦，新北地檢署以廖男涉嫌重大，有逃亡、滅證事實，向法院聲請羈押禁見獲准。

兩名死者共被砍37刀，檢警相驗時，發現死者後腦均被砍到凹陷，背部、手部也刀刀見骨，研判廖男行凶時持開山刀宛若剁肉餡般朝父母後腦瘋砍，極為凶殘。

據了解，廖男念高職期間與女友生下一子，雙方最後分開斷絕聯繫，小孩由女方扶養。廖男退伍後除打零工，其餘時間幾乎都在家上網玩遊戲，靠父母辛苦賣蔥油餅每月給他零用錢。

警詢時廖男供稱，從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，一周前上網花1100元(台幣，下同，約34.5美元)購買開山刀。案發當晚因母親還沒給5000元零用錢，兩人爭吵，後來廖父返家又唸了幾句，他一氣之下持開山刀行凶。

警方說，廖男前晚6時許落網，被逮時一度神情緊張，但隨即恢復平靜，偵詢過程情緒正常，對於犯案過程一一交代，冷血行徑連警方都不禁搖頭「怎麼下得了手？」

死者姪子說，廖男20幾歲起就不斷跟母親要錢，每次都好幾千元，一個月至少討3、4萬元，根本不是他說的每月5000元。三伯母（許女）從小對廖男相當寵愛，夫妻倆每天辛苦賣蔥油餅，一份才賺25元，真的很善良、很古意(誠懇樸實)，直到現在還在租房子，但賺來的錢都被兒子揮霍掉了。而廖男也不會幫忙父母做事，都待在家裡，就是一個好吃懶做的人。

警方昨天下午依殺害直系血親尊親屬罪移送廖男，死者親友圍著押解廖男的警車狂拍，大罵「畜牲、垃圾！殺自己父母對嗎？」新北地檢署認廖男涉犯刑法第271條第一項、第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，聲押禁見獲准。

