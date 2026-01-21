曾是施暴惡媳…虎媽囚禁虐死21歲女 貓爸漠視同起訴

台中市詹姓女子與陳姓丈夫涉嫌拘禁、凌虐女兒致死，檢方偵結起訴，台中地院接押詹女。（本報資料照片）

台中市21歲陳姓女子去年9月陳屍住處，體重僅30公斤。檢警查出，陳女詹姓母親兩年來將次女拘禁房內，每天僅供少量飲食，陳父漠視未處置，導致次女長期營養不足死亡，鄰居也感嘆陳父太過軟弱才會讓詹女毀了家庭。檢方昨依家暴 凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳女父母，在押中的詹女移審後，法院裁定繼續羈押禁見。

虐死次女的詹姓母親與婆婆不睦，24年前因對家產分配問題不滿，毆打婆婆並把婆婆關在陽台一天一夜，鬧上新聞版面。鄰居認為，即使詹女婆婆已經離世，但詹女心中對婆婆的怨氣不減，詹女疑似是把對婆婆的怨恨遷怒到長相與婆婆相似的次女身上。

去年9月25日55歲陳父報案，稱女兒在房間內死亡，警方見陳女身形瘦小、全身脫皮，且死亡多時，與陳女父母所稱近日仍有見到女兒說法不符，加上鄰居稱陳女疑長期被控制在家，判斷陳女恐遭虐待致死，依私行拘禁致死罪送辦，檢方聲押51歲陳母詹女獲准，陳父台幣10萬元交保，限制出境出海。

檢方調查，詹女因認女兒居家清潔等生活習慣未達其要求，2023年1月間強行為女兒辦理高中休學，再以電線綑綁房門門把，先將她拘禁在住處一樓房間內，之後又限縮範圍至房間浴室，每天只提供少量食糧維生，陳女日漸消瘦、體力枯竭。

去年9月21日上午，詹女見女兒未取用房間浴室門口菜粥，敲門呼叫也未獲回應，逕自認定女兒已死亡，沒有施救或緊急送醫，導致女兒因多重器官衰竭死亡。詹女同月25日凌晨為防止遺體散發屍臭，解開浴室門口電線，搬出遺體清理浴室，陳男同日見狀報警。

檢方認定，詹女涉犯私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌，屬家庭暴力防治法所定家庭暴力罪，昨天提起公訴，建請法院繼續羈押。

檢方指陳父，明知女兒遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，未採有效遏止手段或報警、帶同脫離等救護作為，容任妻子持續犯罪，認定涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，一併起訴。