我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

行乞加補助月入6萬 台老翁嗜賭殺房東297刀求輕判

記者王宏舜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台灣高等法院20日開庭，他懇求法官「給我一個機會」。(記者王宏舜／攝影)
70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台灣高等法院20日開庭，他懇求法官「給我一個機會」。(記者王宏舜／攝影)

台灣一名70歲男子陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台北地檢署依殺人罪起訴。陳認罪、主張有自首，台北地院國民法官庭依殺人罪判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院20日行準備程序，坐輪椅、由法警推進法庭的陳聲稱「我智能不足」，指自己活不到90歲，請求法官「給我一個機會」。

台北地檢署起訴指出，陳進財向顏姓老翁（78歲）分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然按時付房租，但他嗜賭，常向顏借錢，鄰人描述當顏開口要陳還錢時，常聽到雙方齟齬。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀砍259刀，顏的頭骨破裂、腦漿四溢死亡。行凶後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹都城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。

檢警偵訊時，陳進財說不清欠了顏多少錢，還稱顏平常可以下廚煮飯，不知顏失明，辯稱只是想拿刀嚇顏一下而已。

台北地院開庭時，律師表示陳向顏借2萬元(台幣，下同，約631美元)，1個月本息要還1萬5000元，後來變成8萬元，顏還對陳說若不還錢，就去街頭當乞丐，稱陳被高額利息逼迫犯罪。律師說，陳行凶後很後悔，打電話自首，符合自首減刑條件。

檢察官則指顏姓死者全身有近300處刀傷，現場血跡噴濺到2公尺高的牆面，陳是因賭癮不斷向顏借錢、且不願還錢才殺人。國民法官庭認為陳每月固定領有近3萬元的社會救助，每月乞討收入約1萬至3萬元不等，也有穩定居所，更享有居家服務員定期到戶照顧與送餐服務，卻因經不起批評而惱羞成怒、衝動行事，判他19年徒刑。

陳覺得量刑過重、檢察官認為量刑過輕，雙雙上訴。檢察官認為陳進財是因迫於情勢才自首，並非出於真誠悔悟；殺人後陳仍跑去賭博，也不應減刑；死者借錢給陳、提供居住地卻遭砍殺，且陳手段極其凶殘，應處死刑或無期徒刑。

法官20日整理爭點，包括死者出借給陳進財的金錢是否收取重利或超出民法法律上限的利息？死者是否有扣留陳的存摺、提款卡？陳有無復歸社會可能性？

律師主張，陳在「社會團體協助下」，有高度復歸社會可能，這也應是量刑因子；陳則說自己活不到90歲，且要有戶籍才能報假釋，希望法官原諒他、給他機會。

死刑

上一則

賴清德拒赴彈劾案審查會 國民黨團：等同默認人民的質疑

下一則

農產品、汽車... 美促台全面開放市場

延伸閱讀

趙少康大罷免「2次亮票」法官判拘役55日還可緩刑

趙少康大罷免「2次亮票」法官判拘役55日還可緩刑
皇后區華男深夜遭圍毆搶劫 4嫌行凶

皇后區華男深夜遭圍毆搶劫 4嫌行凶
砍彰化「芭樂公主」26刀致慘死 男友判無期定讞

砍彰化「芭樂公主」26刀致慘死 男友判無期定讞
尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現