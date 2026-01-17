違兒少法…健身教練誘10歲女童自拍性影像 無罪改判1年10月

我的頻道

記者曾健祐／台中18日電
36歲健身教練誘10歲女童自拍性影像，一審判無罪，台中高分院二審改判1年10個月；圖為台中高分院。（記者曾健祐／攝影）
36歲健身教練誘10歲女童自拍性影像，一審判無罪，台中高分院二審改判1年10個月；圖為台中高分院。（記者曾健祐／攝影）

台中36歲黃姓健身教練在網路認識10歲女童，大聊情色話題還傳自己下體照、自慰影片，更引誘她自拍性影像；台中地院一審認為黃不知對方年紀、無引誘行為判他無罪，台中高分院二審逆轉，改認黃假藉看女童自慰動作勸誘自拍，依兒童及少年性剝削防制條例判他1年10月，可上訴。

檢方起訴指出，黃男2023月6月透過線上遊戲認識女童，開視訊對她說「哥哥覺得你可愛，才要認你當寶貝妹妹」、「哥哥會等妳長大的」及「妳是我的寶貝小公主」 ，還有大量鹹濕、性愛對話。

檢方查，黃還傳自己生殖器、自慰影片，引誘女童自拍性影像，所幸經女童父親發現才未遂，涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例引誘兒童自行拍攝、製造性影像未遂罪嫌。

台中地院一審時，黃堅決否認犯行，辯稱不知女童未滿12歲，還說互動就是性關係的幻想；女童證稱，僅有傳1張大頭照加特效的照片給黃。

一審根據兩人對話，認為難證明黃主觀上知道女童年紀，聊天談色情話題未提及校園生活，也無引誘她自拍的意思，判黃男無罪；檢方不服上訴。

台中高分院二審查，黃男有對女童說「妳有自慰過了嗎」、「你怎麼摸」、「哥哥看你有沒有摸對」、「下次妳拍給我看」，顯然以要看女童自慰動作是否正確為由，勸誘她自拍性影像。

二審再勘驗兩人對話，發現黃是以和年幼之人對話口口吻，常以疊字詞如臉臉就好，或稱「不乖就抓起來打屁股」，女童也曾說「我明天要去上課ㄚ」、「我還沒熟呢」等語，黃則回「長大後我會讓你舒服的不得了」，且女童父親曾告知黃孩子才10歲，黃也為此道歉。

二審認為，黃已預見女童未滿12歲，未有確認、詢問，就著手引誘她自拍性影像，具有不確定故意；審酌黃嚴重影響女童身心、人格發展，依引誘使兒童自行拍攝性影像未遂罪判他1年10月。

