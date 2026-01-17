台企業進口「殘渣油」冒充頂級橄欖油 父子3人交保

我的頻道

記者翁至成／台北17日電
堡晟興業與楓緣國際企業公司，從國外進口成本較低的橄欖粕油，再以「日本一番頂級橄欖油」名義，售予下游廠商牟利；士林地檢署訊後認父子3人涉食安法情節重大，命陳志豪100萬(台幣，下同)、大兒子50萬、小兒子30萬交保；橄欖油示意圖。(取材自Pixabay)
檢警掌握情資，指堡晟興業與楓緣國際企業公司，從國外進口成本較低的橄欖粕油，再以「日本一番頂級橄欖油」名義，售予下游廠商牟利；保七總隊前天搜索約談負責人陳志豪及2名兒子到案，士林地檢署訊後認父子3人涉食安法情節重大，命陳志豪100萬(台幣，下同)、大兒子50萬、小兒子30萬交保，全案依詐欺及違反食品安全衛生管理法持續偵辦。

檢警調查，陳志豪為堡晟興業與楓緣國際兩家公司實際負責人，安排大兒子擔任員工、小兒子出任廠長，3人自2024年起，在廉價油品外包裝標示高級橄欖油，再以「日本一番頂級橄欖油」高價販售，實際內容物卻為低價的「橄欖粕油」，涉犯刑法第詐欺取財及食安法之假冒食品罪。

檢察官蔡景聖15日指揮保七總隊第三大隊，會同衛福部食藥署及新北市政府衛生局，前往該公司舊址、倉庫及被告住居地等4處執行搜索，帶回8人說明，除陳氏父子列被告，其餘5名證人請回，持續追查油品實際來源、進口管道與流向。

據了解，橄欖油與橄欖粕油在來源與製程上存在明顯差異，橄欖油是由橄欖果實經第一次壓榨取得，依品質可分為特級初榨、初榨與精製橄欖油。

至於橄欖粕油是榨取橄欖油後的「殘渣油」，經高溫或溶劑萃取、精製而成，風味淡、營養價值低，常與少量初榨橄欖油混合製成調和油，常與少量初榨橄欖油混合製成調和油，適合煎、煮、炒、炸等高溫烹調，價格低於橄欖油。

