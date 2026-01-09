聽信交友軟體男網友 北市女子投資虛擬幣2個月噴掉1000萬

松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台北市劉姓女子在交友軟體上認識男網友，誤信「保證高獲利、穩賺不賠」話術，投資虛擬貨幣 泰達幣，短短2個月面交金額累計破千萬(台幣，下同)，直到欲出金屢遭推託，驚覺受騙報警。警方與被害人合作誘捕，上月底在松山區一間超商逮捕取款的陳姓車手，查扣手機、假勞動契約等證物，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後交保後傳。

松山分局三民派出所去年底接獲報案，劉女（44歲）稱去年8月在交友軟體認識一名網友，事後相信他投資策略，2個月內面交、匯款等方式，投資超過1000萬元，由於詐騙集團 提供假投資網站，她誤信帳上的虛擬貨幣資產「投資報酬率為正」。

劉女稱，直到要出金，對方卻頻以系統問題、手續未完成等理由拖延，再比對發現網站內的投資數字「都是假的」報警。

沒想到幾日後詐團再度聯繫，佯稱可面交返還剩餘款項，警方「將計就計」請被害人配合，雙方相約在松山區某超商面交，警方暗中埋伏，當場逮捕前來取款的車手陳男（29歲）。

陳男落網後供稱原本無業，透過臉書看到徵才訊息，受聘擔任「投資專員」，每月薪資3萬元，另依取款金額可領取獎金，才擔任提款車手，警詢後被依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

松山警方表示，去年度查獲詐欺車手347人，呼籲民眾對於標榜高獲利、保證回本的投資資訊務必提高警覺，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。