罵童「沒帶腦袋」中市教師僅調離1周回任 午休直盯受害生

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（左三）指出，郭姓教師長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，還會教唆其他學生排擠。(記者陳敬丰／攝影)

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，卻僅僅1周即逕行安排回任，家長抗議校方失職。校方昨天召開教評會，決議這位老師上課時，行政人員全程在場觀察。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，教唆其他學生排擠，從該生5年級到6年級超過1年；家長錄音蒐集證據，內容包含郭師說「你動作是不是很慢，人家說你像烏龜一樣慢」、「有沒有腦袋啊」、「看他這副德性，誰要跟他做朋友」等語。

曾芳苑指出，去年7月家長堅持啟動校事會議，學校斡旋兩造簽署和解書，但9月開學後，郭姓教師依然故我，家長再次檢舉，學校12月底開校事會議，26日決議調離郭姓教師導師職務，然而今年1月2日就在沒有通知當事家長的情況下，逕行讓郭姓教師回任。

曾芳苑說，回任當天，郭姓教師一直盯著A生等2、3名學生看，A生午休睡到一半抬起頭，看到郭姓教師盯著自己，差點沒嚇死，趕快打電話給媽媽接回家。曾要求校方立即停聘郭姓教師並啟動調查，將校事會議調查報告給予家長，該班級學生與郭姓教師都須接受輔導。

A生父親表示，兒子在學校被孤立，回家哭泣，夜裡翻來覆去無法入眠，成績也受到影響；他們的訴求很單純，只希望孩子不要一到學校就被罵，功課好不好無所謂，但不要承受不該承受的壓力，也盼學校調離郭姓教師。

教育局 表示，校方認為去年12月26日、29日的校事會議有程序瑕疵，要依規定撤銷處分重新開會；教育局已經要求學校務必以最快速度重啟審議程序，調查期間也應視情形調整課堂措施，包含「行政人員全程入班觀課」、「定時巡堂」，嚴禁教師任何不當管教。

該校校長說，校方上月接到投訴立刻啟動調查，調查委員會3名委員都是外聘專家，為保障學生受教權，先安排郭姓教師上課班級採取雙導師，行政入班觀察協助。學校也在昨天下午召開教評會討論，由於下周學生要考試，決議以學生受教權為重，這位老師上課時，行政人員全程在場觀察。