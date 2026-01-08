我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

罵童「沒帶腦袋」中市教師僅調離1周回任 午休直盯受害生

記者陳敬丰、游振昇／台中8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（左三）指出，郭姓教師長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，還會教唆其他學生排擠。(記者陳敬丰／攝影)
人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（左三）指出，郭姓教師長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，還會教唆其他學生排擠。(記者陳敬丰／攝影)

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，卻僅僅1周即逕行安排回任，家長抗議校方失職。校方昨天召開教評會，決議這位老師上課時，行政人員全程在場觀察。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，教唆其他學生排擠，從該生5年級到6年級超過1年；家長錄音蒐集證據，內容包含郭師說「你動作是不是很慢，人家說你像烏龜一樣慢」、「有沒有腦袋啊」、「看他這副德性，誰要跟他做朋友」等語。

曾芳苑指出，去年7月家長堅持啟動校事會議，學校斡旋兩造簽署和解書，但9月開學後，郭姓教師依然故我，家長再次檢舉，學校12月底開校事會議，26日決議調離郭姓教師導師職務，然而今年1月2日就在沒有通知當事家長的情況下，逕行讓郭姓教師回任。

曾芳苑說，回任當天，郭姓教師一直盯著A生等2、3名學生看，A生午休睡到一半抬起頭，看到郭姓教師盯著自己，差點沒嚇死，趕快打電話給媽媽接回家。曾要求校方立即停聘郭姓教師並啟動調查，將校事會議調查報告給予家長，該班級學生與郭姓教師都須接受輔導。

A生父親表示，兒子在學校被孤立，回家哭泣，夜裡翻來覆去無法入眠，成績也受到影響；他們的訴求很單純，只希望孩子不要一到學校就被罵，功課好不好無所謂，但不要承受不該承受的壓力，也盼學校調離郭姓教師。

教育局表示，校方認為去年12月26日、29日的校事會議有程序瑕疵，要依規定撤銷處分重新開會；教育局已經要求學校務必以最快速度重啟審議程序，調查期間也應視情形調整課堂措施，包含「行政人員全程入班觀課」、「定時巡堂」，嚴禁教師任何不當管教。

該校校長說，校方上月接到投訴立刻啟動調查，調查委員會3名委員都是外聘專家，為保障學生受教權，先安排郭姓教師上課班級採取雙導師，行政入班觀察協助。學校也在昨天下午召開教評會討論，由於下周學生要考試，決議以學生受教權為重，這位老師上課時，行政人員全程在場觀察。

教育局

上一則

跟進台北、台中 陳其邁：高雄國中小營養午餐免費

下一則

放話「對盧秀燕開三槍」警專第一名女警遭起訴 恐被免職

延伸閱讀

跟進台北 盧秀燕宣布：台中國中小營養午餐免費

跟進台北 盧秀燕宣布：台中國中小營養午餐免費
跑到哭才喊停…罰8歲童跑操場100圈 師挨罰辯「開玩笑」

跑到哭才喊停…罰8歲童跑操場100圈 師挨罰辯「開玩笑」
北市免費營養午餐最快9月上路 18萬學子受惠 家長年省上萬元

北市免費營養午餐最快9月上路 18萬學子受惠 家長年省上萬元
北一女師分享「蔣萬安演說」遭批 市府：大罷免還進校園擺攤

北一女師分享「蔣萬安演說」遭批 市府：大罷免還進校園擺攤

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包