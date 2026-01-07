我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

上班途中突遭「野雁」襲擊 騎士腦震盪 自嘲「鳥運氣」

記者劉星君／屏東7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
許男騎機車時突然遭一隻「野雁」襲擊，形容當下撞擊約有3、40斤的重量，當下根本來不及閃躲。（圖／許先生提供）
許男騎機車時突然遭一隻「野雁」襲擊，形容當下撞擊約有3、40斤的重量，當下根本來不及閃躲。（圖／許先生提供）

屏東縣居服員47歲許姓男子昨上午騎機車前往服務個案，行經鹽埔鄉彭厝國小大門前，突一隻「野雁」飛出來直撲他的臉，許男下意識低頭後，這隻「野雁」砸向他的頭、好在安全帽阻擋，許男頓時大叫，猶如被3、40斤重量砸到頭，強忍著不舒服，服務完個案後，趕緊到醫院急診，頭暈腦震盪。

「這是什麼鳥運氣！」許男說，他騎車騎到一半，一隻「野雁」從彭厝國小方向飛出來，「直接撲上我的臉，跟我四目交接」，他心裡喊著「死啦！我頭馬上往下，牠撞上安全帽」。 

「在我眼前，根本來不及閃躲！」許男說，野雁出現時當下被嚇到了，自己也大叫一聲，猶如被3、40斤重量砸到頭，還好機車的車速沒有快，沒摔車，「也從沒想到自己會被這麼大隻的鳥擊落」，後來這隻野雁也掉在路邊死掉了。

許男服務完個案後，隨即到醫院掛就診，許男說，有腦震盪、頭暈頭痛，頭部挫傷，肩頸痠痛不舒服。醫生也提醒他，有沒有出現手麻，頭暈等症狀，若有持續出現就要趕緊回診。

許男也在臉書發文分享他這段「鳥運氣」，他自嘲，「是有沒有那麼幸運呀！」「今年公司第一特獎一定是我」。

屏東縣府農業處動保科長李繼雅說，從照片研判，這隻動物是屬於雁鴨科，但無法確認詳細品種。

屏東縣近日上演「動物奇遇記」，有老翁在佳冬鄉遇到黑色山羊，擔心山羊發生危險，一路騎機車引導山羊到派出所，警方將山羊安置在派出所後方空地妥善拴繫，提供地瓜葉跟水照料並通知農業處。先前還有民眾在大排水溝撿到有攻擊性擬鱷龜、還有民眾發現遊蕩浣熊、在路上撿到鴨、雞、兔等特殊寵物，昨有民眾騎機車突遭雁鴨科襲擊，有網友形容，「有動物方城市的既視感」。

寵物

上一則

偷雞落網3次 黑熊愛吃雞屁股遭「限制住居」

下一則

北市免費營養午餐最快9月上路 18萬學子受惠 家長年省上萬元

延伸閱讀

「黃蜂女」自揭昏厥臉撞岩石 腦震盪時常失憶 重創照曝光

「黃蜂女」自揭昏厥臉撞岩石 腦震盪時常失憶 重創照曝光
高市心衛中心爆性侵竟封口半年 議員轟衛生局長下台

高市心衛中心爆性侵竟封口半年 議員轟衛生局長下台
必達．白安律師事務所律師鄺艷蓮7日在布碌崙松柏之家主講長者法律講座

必達．白安律師事務所律師鄺艷蓮7日在布碌崙松柏之家主講長者法律講座
高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火