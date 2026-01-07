上班途中突遭「野雁」襲擊 騎士腦震盪 自嘲「鳥運氣」

許男騎機車時突然遭一隻「野雁」襲擊，形容當下撞擊約有3、40斤的重量，當下根本來不及閃躲。（圖／許先生提供）

屏東縣居服員47歲許姓男子昨上午騎機車前往服務個案，行經鹽埔鄉彭厝國小大門前，突一隻「野雁」飛出來直撲他的臉，許男下意識低頭後，這隻「野雁」砸向他的頭、好在安全帽阻擋，許男頓時大叫，猶如被3、40斤重量砸到頭，強忍著不舒服，服務完個案後，趕緊到醫院急診，頭暈腦震盪。

「這是什麼鳥運氣！」許男說，他騎車騎到一半，一隻「野雁」從彭厝國小方向飛出來，「直接撲上我的臉，跟我四目交接」，他心裡喊著「死啦！我頭馬上往下，牠撞上安全帽」。

「在我眼前，根本來不及閃躲！」許男說，野雁出現時當下被嚇到了，自己也大叫一聲，猶如被3、40斤重量砸到頭，還好機車的車速沒有快，沒摔車，「也從沒想到自己會被這麼大隻的鳥擊落」，後來這隻野雁也掉在路邊死掉了。

許男服務完個案後，隨即到醫院掛就診，許男說，有腦震盪、頭暈頭痛，頭部挫傷，肩頸痠痛不舒服。醫生也提醒他，有沒有出現手麻，頭暈等症狀，若有持續出現就要趕緊回診。

許男也在臉書發文分享他這段「鳥運氣」，他自嘲，「是有沒有那麼幸運呀！」「今年公司第一特獎一定是我」。

屏東縣府農業處動保科長李繼雅說，從照片研判，這隻動物是屬於雁鴨科，但無法確認詳細品種。

屏東縣近日上演「動物奇遇記」，有老翁在佳冬鄉遇到黑色山羊，擔心山羊發生危險，一路騎機車引導山羊到派出所，警方將山羊安置在派出所後方空地妥善拴繫，提供地瓜葉跟水照料並通知農業處。先前還有民眾在大排水溝撿到有攻擊性擬鱷龜、還有民眾發現遊蕩浣熊、在路上撿到鴨、雞、兔等特殊寵物 ，昨有民眾騎機車突遭雁鴨科襲擊，有網友形容，「有動物方城市的既視感」。