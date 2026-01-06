台積洩密案 又揪出內鬼工程師 檢求刑8年8月

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又查出共犯台積電陳姓員工及東京威力盧姓員工，追加起訴，智慧法院表示，目前尚未收到相關卷證，預計最快本周內將移審。(本報資料照片)

台灣高檢署偵辦台積電 2奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，買通時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，去年依違反國安法起訴三人；檢方偵辦期間，台積電另名陳姓工程師涉竊取核心技術給陳力銘，東京威力科創盧姓員工也涉湮滅證據，昨對三人及東京威力追加起訴。

起訴指出，陳力銘偵查中坦承犯行，供出陳姓共犯，讓檢方順利查獲陳男，因此求處7年徒刑，如法院認為符合國安法減輕其刑規定，建請依法減刑。陳姓共犯犯後態度欠佳，求處有期徒刑8年8月。

盧姓員工知悉陳力銘遭台積公司發覺犯行後，刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事案件調查行為，且犯後否認犯案，求處1年徒刑。東京威力公司於本案查證過程中，提供相關事證配合調查，對釐清案情尚有助益，求處罰金2500萬元台幣。

高檢署指出，檢察官偵辦期間，發覺該公司雲端硬碟內，尚存有台積國家核心關鍵技術項「項次19」，也就是「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」營業秘密資料，清查是陳姓員工竊取。

高檢署去年11月10日指揮調查局搜索陳男住居所，聲請羈押禁見獲准。檢方本周會將追加起訴部分連人帶卷送至承審台積電2奈米洩密案的智慧財產及商業法院，決定下一步強制處分。