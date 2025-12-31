台中氣爆5死 新光三越法人與12人遭起訴

新光三越台中中港店氣爆案釀五死卅五傷，當時爆炸威力驚人，樓層外牆遭炸穿。（本報資料照片）

新光三越台中中港店12樓美食街今年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成台灣史上最嚴重百貨公安事故。台中地檢署查出業者未申請裝修許可，也未確實關閉施工樓層瓦斯開關，在工人挖斷瓦斯管線後，氣體逸漏蓄積遇熱瞬間炸開，「安全審查機制全面失靈」；昨依過失致死等起訴新光三越總公司1名法人與中港店長、裝修業者等12人。

新光三越表示，對死傷者與家屬致誠摯歉意，針對檢方起訴，公司尊重且重視，將徵詢法律團隊意見，全力配合後續司法程序，並強化勞安措施，就全台據點安全總體檢。

氣爆發生在今年2月13日近午，百貨外牆被炸破，鋼板、建材散落在台灣大道上，威力驚人，連300公尺外辦公的台中市長盧秀燕 都感受到。

起訴指出，中港店改裝工程未申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，現場拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前未確實關閉12樓兩處瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，氣體蓄積達爆炸濃度，遇熱源引發氣爆。

檢方查出，中港店長許宜敬2024年11月11日簽辦「中港店2025春季改裝案」，今年2月9日閉館後施工，總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員是工程承辦人，其餘中港店莊姓經理、呂姓電機組長、李姓電機組班長及謝姓組長兼防火管理人，同樣負責工地作業。

事故當天在12樓美食街施工的李姓工人，開怪手不慎扯落天花板內瓦斯主幹管、分歧管，短短35分鐘估計有157.5立方公尺瓦斯外洩，另名工人使用電動電纜剪時，因作動火花引燃。檢方在現場查到斷裂的瓦斯幹管，也尋獲因氣爆被卡在天花板的電動剪。