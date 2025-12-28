我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

割頸案善款2天募逾千萬 父道謝籲暫停 可幫助更需要的人

記者林媛玲、楊惠琪／新北28日電
新北割頸案死者父親（左）無法接受判決結果，批評少年事件處理法是惡法。(本報資料照片)
新北市府去年為校園割頸案被害家屬設立「楊生校園重大事件家庭照護」，募款專案本月31日截止，因最近割頸案判決受矚目，這兩天湧入許多民眾愛心善款。社會局統計，截至前晚善款已達1425萬元(台幣，下同，約45.3萬美元)，愛心捐款湧入還一度導致新北愛心大平台當機。楊姓少年父親昨發聲明感謝社會的愛心，但援助已足夠，盼停止捐款。

新北市議員卓冠廷原本前天還在臉書提及，愛心大平台募款進度72%，距預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊500萬元目標，還差了140多萬元，期盼大家行有餘力讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。但新北社會局昨統計募款已達285%，兩天內湧入逾千萬捐款。

楊父昨發聲明表示，這段時間收到來自各界的關懷與善款，每份心意都謹記於心，由衷向大家道謝。目前援助已足夠，懇請大家暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

聲明表示，社會的角落仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗，衷心希望大家的愛心能繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。

社會局副局長許秀能表示，該善款專戶於去年1月成立，可能因受近日新聞報導影響，民眾愛心捐款不斷湧入，導致愛心大平台一度當機，該帳戶仍維持在月底關戶，屆時將所有善款交付給楊家。

