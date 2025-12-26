我的頻道

牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box將關72家分店

一度被判死刑 他首談12年中國關押經歷 暴瘦100磅只因...

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄地方法院。（本報資料照片）
高雄市一名邱姓男子追求已經有男朋友的女同事小美（化名）不成，竟趁對方下班之際強行將她撲進車內舔胸猥褻，事後為求原諒留下600萬元提款卡，還帶小美到日本香港「贖罪之旅」同床共枕，但回國後還是被小美一狀告上法院，遭依強制猥褻判刑10個月。

判決書指出，邱姓男子與小美同為高雄市大寮區某工廠同事，去年8月14日深夜11時許，小美下班準備開車返家，邱男假意協助拿水壺給小美，趁機擋住車門，將坐在駕駛座的小美撲倒，強吻小美頸部、嘴唇，更強行掀開上衣及內衣舔舐右胸乳頭得逞。

小美證稱，邱男強吻她後開始她我的上衣「說什麼我胸部很大，幫我舔一舔」，過程中還拿手機，讓她嚇得以為會被邱男拍照，此時因男友打電話來，她趁機接電話，邱男才逃離。

不過邱男辯稱當時與小美正在交往，親密舉動是你情我願，他更提出兩人事後曾一同前往香港、日本旅遊的照片，以及小美在他房間過夜的照片，主張若違背意願，小美不可能事後還跟他一起出國甚至同住。

法官勘驗行車紀錄器錄音，錄下雙方在車內的對話和吸吮聲，小美曾表達「不要」、「想回家」。而且隔天邱男隨即傳訊息向小美道歉，還提到「我留了張銀行卡在妳車頂上，裡面有600萬，我曾經說在一起以後要給你換輛想要的車…但我不配吧」，被法官認定是邱男自知理虧。

法官認為，小美事後還願意跟邱男出國，是因為邱男展現誠意道歉，表示要帶她出國賠罪，小美可能因想修復同事關係或一度願原諒而同意出國，但車內猥褻仍是事實。

高雄地院法官依據小美胸罩內裡驗出邱男DNA，及行車記錄器、道歉簡訊等證據判定，邱男為滿足私慾，無視女方拒絕，以強暴手段猥褻得逞，犯後未獲原諒，因此依強制猥褻罪判刑10個月。全案仍可上訴。

